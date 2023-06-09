YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor

Erbakan, "Bu videolar çok beğeni alıyor, bizi de mutlu ediyor. Hem Cumhurbaşkanımızın hem bizlerin Milli Görüş çizgisinde yapacağı yeni hizmetler son derece önemli" yorumunu yaptı. Erbakan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:



