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Haberler Galeri YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor
Giriş Tarihi: 09.06.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 06:42

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a ihanetle suçlayan Saadet Partisi'ne sert sözlerle yüklendi. Erbakan, "Saadet Partisi artık tabela partisine dönüşmüştür. Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor" dedi. CHP'deki yönetsel krizi değerlendiren Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yıllardır 'Neden bırakmıyorsun?' diyenler şimdi kendi koltuklarını bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

MURATHAN YILDIRIM
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor

Sabah'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Erbakan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Necmettin Erbakan hem de kendisiyle el ele halkı selamladığı kurgu videolara denk geldiğini de belirtti.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor

Erbakan, "Bu videolar çok beğeni alıyor, bizi de mutlu ediyor. Hem Cumhurbaşkanımızın hem bizlerin Milli Görüş çizgisinde yapacağı yeni hizmetler son derece önemli" yorumunu yaptı. Erbakan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

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YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor

YAPICI MUHALEFET VURGUSU
Millet İttifakı'nın bileşenleri yıllardan beri 'Mutlaka biz iktidara gelelim. Bunun için de iktidarın her yaptığına yanlış diyelim' anlayışıyla muhalefet yaptı.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor

Biz güç elde etmek için değil, milletin derdine derman olmak için yapıcı muhalefeti savunuyoruz. İnşallah Meclis'e de bunu taşıyacağız. Özellikle AK Parti ile imzaladığımız mutabakat metnindeki maddeleri yakından takip edeceğiz.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor

KARAMOLLAOĞLU'NUN "İHANET" SÖYLEMİ
Saadet Partisi artık tabela partisine dönüşmüştür. Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor. Seçime kendi amblemleriyle girseler, belki yüzde 0,5 bile alamayacak pozisyona geldiler.

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