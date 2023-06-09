Giriş Tarihi: 09.06.2023 06:39
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
06:42
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan: Erdoğan’a ‘Neden bırakmıyorsun?’ diyenler koltuklarını bırakmıyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a ihanetle suçlayan Saadet Partisi'ne sert sözlerle yüklendi. Erbakan, "Saadet Partisi artık tabela partisine dönüşmüştür. Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor" dedi. CHP'deki yönetsel krizi değerlendiren Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yıllardır 'Neden bırakmıyorsun?' diyenler şimdi kendi koltuklarını bırakmıyor" ifadelerini kullandı.