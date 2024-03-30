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Haberler Galeri YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 10:03

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Oy verme işlemleri sırasında sandıklarda görevde olacak bazı vatandaşlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından ücret ödenecek. Bu noktada sandık görevlisi ücreti 2024 de gündemdeki yerini almış durumda. Oy kullanma ve sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hesaplara geçmesi beklenecek YSK seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; yerel seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

YSK sandık görevlisi ücreti 2024 yılı için belli oldu. 31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçim sonrası ücretlerini almaya hazırlanan görevliler oy kullanma işleminde seçmenin imzaya kadar geçen süresini düzenleyecek. Sandık kurulu başkanı, bina sorumlusu ve üye için ayrı ayrı değerlendirilen ücret süreci gündemde. Peki; seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

YEREL SEÇİM BU PAZAR!

81 ilde milyonlarca seçmen sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, köy ve mahalle muhtarlarını seçecek. Mahalli İdareler Seçimleri (Yerel Seçim) ile birlikte 5 yıllık görev süresine başlamaya hazırlanan belediye başkanları ve muhtarlar için oy kullanımı 17.00 itibarıyla son bulacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları

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YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi. Buna göre;

Sandık kurulu başkanı: 2947 TL

Memur üye: 2088 TL

Bina sorumlusu: 2936 TL

ücret alacak.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücret ödeme tarihleri konusunda henüz YSK açıklaması bulunmuyor. Seçim sonrası yatması beklenen ücretlerin Nisan ayı içerisinde görevlilerin hesabına geçmesi bekleniyor.

YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?

Geçen seçim; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarından ödenen seçim görevlisi ücretleri için bu seneki ödeme takvimine dair bir açıklama bulunmuyor.

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