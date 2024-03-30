Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
10:03
YSK SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 | 31 Mart yerel seçim sandık ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandığa gidiyor. Oy verme işlemleri sırasında sandıklarda görevde olacak bazı vatandaşlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından ücret ödenecek. Bu noktada sandık görevlisi ücreti 2024 de gündemdeki yerini almış durumda. Oy kullanma ve sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hesaplara geçmesi beklenecek YSK seçim görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Peki; yerel seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?