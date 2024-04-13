YSK sandık görevlisi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak? Yerel seçimde görevli olanların ücretleri yattı mı?

SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması



Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi



Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması



Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi



Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.