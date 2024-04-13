Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
11:51
YSK sandık görevlisi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak? Yerel seçimde görevli olanların ücretleri yattı mı?
Mart'ta Yerel Seçimlerin tamamlanmasının ardından seçimde görev alan sandık görevlerinin ücretlerinin ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı. Seçimde görev alanların ödeme tarihi için beklentileri artmaya başladı. Sandık başında oy kullanımı ve sayım anında görevli olanlar, YSK tarafından yatırılacak olan seçim paralarını alabilecek. Peki, YSK sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Yerel seçimde görevli olanların ücretleri yattı mı? İşte detaylar