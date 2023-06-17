Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:16
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
12:29
YSK'dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimler ile ilgili dikkatçeken açıklamalarda bulundu. Yener, Seçimde oyların yanlış sayılması ya da 'A' partisinden 'B' partisine aktarılması hususu prosedür gereği mümkün değildir" dedi. Öte yandan yerel seçim takviminin başlangıç tarihinden elektronik oylamaya kadar seçim sistemine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.