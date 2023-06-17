YSK’dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...

'İKİNCİ TURDA KATILIMIN ARTTIĞI TEK İL, TUNCELİ'



Birinci tur ve ikinci turdaki katılım oranının dünyada gerçekleşen seçimlerdeki oranlar göz önüne alındığında yüksek bir katılım oranı olduğunu kaydeden Yener, "Bu, Türk halkının demokrasiye ne kadar inandığını göstermektedir. İki tur arasında yüzde 3'lük yaklaşık katılım düşüklüğü vardır. Bunun sebebinin ne olduğunu bizlerin net bir şekilde ortaya koyması mümkün değildir.