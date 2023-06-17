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Haberler Galeri YSK'dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:29

YSK'dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçimler ile ilgili dikkatçeken açıklamalarda bulundu. Yener, Seçimde oyların yanlış sayılması ya da 'A' partisinden 'B' partisine aktarılması hususu prosedür gereği mümkün değildir" dedi. Öte yandan yerel seçim takviminin başlangıç tarihinden elektronik oylamaya kadar seçim sistemine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

YSK’dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye'de seçim sistemi yıllardır oturmuş bir şekilde ve düzenli bir şekilde işlemektedir. Seçimde oyların yanlış sayılması ya da 'A' partisinden 'B' partisine aktarılması hususu prosedür gereği mümkün değildir" dedi.

YSK’dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimleri çok fazla bir problemle karşılaşmadan başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Yener, "Kamuoyunda deprem bölgesinde seçimin nasıl gerçekleşeceğine yönelik kuşkular vardı.

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YSK’dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...

Kurulumuz, deprem bölgesindeki il ve ilçe seçim kurullarımız özverili bir çalışmayla gerekli tedbirleri alıp seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Özellikle ikinci tur, Türk demokrasi hayatında ilk kez gerçekleşen bir süreç olmuştur" dedi.

YSK’dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...

'İKİNCİ TURDA KATILIMIN ARTTIĞI TEK İL, TUNCELİ'

Birinci tur ve ikinci turdaki katılım oranının dünyada gerçekleşen seçimlerdeki oranlar göz önüne alındığında yüksek bir katılım oranı olduğunu kaydeden Yener, "Bu, Türk halkının demokrasiye ne kadar inandığını göstermektedir. İki tur arasında yüzde 3'lük yaklaşık katılım düşüklüğü vardır. Bunun sebebinin ne olduğunu bizlerin net bir şekilde ortaya koyması mümkün değildir.

YSK’dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklaması | Tarih verdiler...

İkinci turda seçime katılımın arttığı tek il Tunceli oldu. Tunceli ilimizde birinci turda yüzde 87,36 katılım varken yüzde 87,47 ikinci turda katılım gerçekleşmiş olup, az bir miktar da olsa ikinci turda daha fazla katılım olmuştur.

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