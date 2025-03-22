Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü yazısında İmamoğlu'nun gözaltı sürecini kaleme aldı

Aytuğ'un yazısından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Hukukçu bir aileden gelen, adalete inanan, yargıya güvenen biri olarak henüz soruşturma aşamasında olan bir vaka hakkında keskin yorumlar yapacak değilim. Şimdilik sadece soru sormakla yetineceğim: