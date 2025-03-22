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Haberler Galeri Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:01

Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü yazısında İmamoğlu'nun gözaltı sürecini kaleme aldı. Belge ve görüntülerin bizzat CHP'liler tarafından savcılığa teslim edildiğini hatırlatan Aytuğ, "Peki neden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, malum çevreler tarafından Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için operasyona kalkışmakla suçlanıyor? Biri bana bunu izah edebilir mi?" ifadelerine yer verdi.

Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü yazısında İmamoğlu'nun gözaltı sürecini kaleme aldı

Aytuğ'un yazısından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Hukukçu bir aileden gelen, adalete inanan, yargıya güvenen biri olarak henüz soruşturma aşamasında olan bir vaka hakkında keskin yorumlar yapacak değilim. Şimdilik sadece soru sormakla yetineceğim:

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Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...
  • Kongrenin şaibeli olduğunu iddia edip yargıya başvuran CHP'liler değil mi?
  • Para kuleleri görüntülerini Maliye'ye ve medyaya servis eden CHP'liler değil mi?
Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...
  • İBB'de yolsuzluk yapıldığını ispiyonlayan CHP'liler değil mi?
  • Belediyelerdeki yolsuzluklar konusunda itirafçı olmak için kuyruğa girenler CHP'liler değil mi?
Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...
  • Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının yasal olmadığını gündeme getiren ilk kişi Memleket Partili değil mi?

Peki neden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, malum çevreler tarafından Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için operasyona kalkışmakla suçlanıyor?

Biri bana bunu izah edebilir mi?