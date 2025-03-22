Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
11:01
Yüksel Aytuğ yazdı: Aklımda deli sorular...
Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü yazısında İmamoğlu'nun gözaltı sürecini kaleme aldı. Belge ve görüntülerin bizzat CHP'liler tarafından savcılığa teslim edildiğini hatırlatan Aytuğ, "Peki neden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, malum çevreler tarafından Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için operasyona kalkışmakla suçlanıyor? Biri bana bunu izah edebilir mi?" ifadelerine yer verdi.