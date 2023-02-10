Kolektif bir travma yaşıyoruz. Bu yüzden hâlâ başımıza gelen felaketin boyutlarını tam olarak anlayabilmiş değiliz.

Kolay mı?

Gece yarısı İngiltere'nin yüzölçümüne yakın bir bölgede deprem olmuş. Tren raylarını 3 metre sağa sola eğecek kadar şiddetli sarsıntılar saatlerce sürmüş. 13 milyona yakın insan tam da zamanında bastıran karakışın ortasında evsiz sokaklarda. Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde açıklanan ölü sayısı 14 bin 14.

