Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
09:54
Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı 'tutuklanma' ajitasyonuyla siyaset yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremin ve arama kurtarma faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemde Türkiye tek yürek olmuşken tepki çeken siyasi çıkışlarda bulunması gündemdeki yerini koruyor. Melih Altınok çarpıcı bir dille eleştirdiği Kılıçdaroğlu'nu "Gerekirse propagandanızı yapın ama yeter ki faydalı işler yapın" diyerek gerçek dışı "Yunanistan bile yas tutarken, 'yardım eden tutuklanıyor' algısı" ile ülkenin vaktini almasına dikkat çekti. İşte Altınok'un yazısından öne çıkanlar