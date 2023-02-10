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Haberler Galeri Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı 'tutuklanma' ajitasyonuyla siyaset yapıyor
Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:54

Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı 'tutuklanma' ajitasyonuyla siyaset yapıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremin ve arama kurtarma faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönemde Türkiye tek yürek olmuşken tepki çeken siyasi çıkışlarda bulunması gündemdeki yerini koruyor. Melih Altınok çarpıcı bir dille eleştirdiği Kılıçdaroğlu'nu "Gerekirse propagandanızı yapın ama yeter ki faydalı işler yapın" diyerek gerçek dışı "Yunanistan bile yas tutarken, 'yardım eden tutuklanıyor' algısı" ile ülkenin vaktini almasına dikkat çekti. İşte Altınok'un yazısından öne çıkanlar

MELİH ALTINOK
Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı ’tutuklanma’ ajitasyonuyla siyaset yapıyor

Kolektif bir travma yaşıyoruz. Bu yüzden hâlâ başımıza gelen felaketin boyutlarını tam olarak anlayabilmiş değiliz.
Kolay mı?
Gece yarısı İngiltere'nin yüzölçümüne yakın bir bölgede deprem olmuş. Tren raylarını 3 metre sağa sola eğecek kadar şiddetli sarsıntılar saatlerce sürmüş. 13 milyona yakın insan tam da zamanında bastıran karakışın ortasında evsiz sokaklarda. Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde açıklanan ölü sayısı 14 bin 14.

Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı ’tutuklanma’ ajitasyonuyla siyaset yapıyor

Tek bir bina çöktüğünde bile tam teçhizatlı 30-40 kişilik ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğünü biliyoruz. Şimdi bu durumda üzerinde hassasiyetle çalışılması gereken 10 bine yakın enkaz olduğu belirtiliyor.

Dünya üzerinde bu yükün altından kalkabilecek kadroya sahip hiçbir ülke yok. Elinizde yeterli sayıda uzman adamınız olsa da tümünü harekete geçirmeniz bile epey zaman alır.

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Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı ’tutuklanma’ ajitasyonuyla siyaset yapıyor

Böylesine bir felaket karşısında arama kurtarma çalışmalarının organizasyonunda ve depremzedelere yardım faaliyetlerinde eksikliklerin, hataların olması da şaşırtıcı değil.

Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı ’tutuklanma’ ajitasyonuyla siyaset yapıyor

Elbette bu aksaklıkların dile getirilmesi son derece normal. Hatta bu hengâmenin içinde süreci hızlandırmaya katkı sağlayacağı için eleştiri elzemdir de. Görüyorsunuz kimse de lafını sakınmıyor zaten.

Yunanistan bile yas tutarken Kılıçdaroğlu gerçek dışı ’tutuklanma’ ajitasyonuyla siyaset yapıyor

Kuşkusuz daha enkaz altındakiler için kritik saatler dolmamışken Kılıçdaroğlu'nun "Suçum yardım etmekse gelin tutuklayın" aşamasına geçmesi bu sınıfa girmiyor.

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