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Haberler Galeri Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 12:26

Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?

Yurt dışı telefon süresi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada yurt dışından getirilen cep telefonlarında yeni dönemin başladığını açıkladı. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşlarının 120 gün olan kullanım süresi uzatıldı. Peki, yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu? Yurt dışı telefonların kullanım süresi e-Devlet üzerinden nasıl uzatılır? İşte e-Devlet yurt dışı telefon kaydetme ve sorgulama işlemi

Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?

Yurt dışından getirilen telefon süresi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Yurt dışından getirilen telefonlarda yeni dönem başlıyor. Normalde yurt dışından getirilen telefonlar, Türkiye'de 120 gün kullanılabiliyordu. Yeni karar bu sürenin uzatılabilmesini içeriyor. Peki, yurt dışından gelen telefon kaç ay kullanılabilir? e-devlet yurt dışı telefon kullanım süresi nasıl uzatılır? İşte detaylar.

Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 180 güne kadar uzatabileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ndan yapılan açıklamada "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" denildi.

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Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?

E-DEVLET YURT DIŞI TELEFON KULLANIM SÜRESİ NASIL UZATILIR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanım süresi e-Devlet üzerinden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşların Kayıtsız Cihaz Kullanım Sürelerinin Uzatılması Başvurusu ekranı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

E DEVLET CİHAZ KULLANIM SÜRESİ UZATMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?

TELEFONU PASAPORTA KAYDETME NASIL YAPILIR?
E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması, harç ücretinin yatırılması (2024 yılı için 31 bin 692 TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

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