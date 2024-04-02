Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
12:26
Yurt dışı telefon kullanım süresi uzatma e-devlet ekranı: Yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu?
Yurt dışı telefon süresi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada yurt dışından getirilen cep telefonlarında yeni dönemin başladığını açıkladı. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşlarının 120 gün olan kullanım süresi uzatıldı. Peki, yurt dışından gelen telefon süresi ne kadar, kaç ay oldu? Yurt dışı telefonların kullanım süresi e-Devlet üzerinden nasıl uzatılır? İşte e-Devlet yurt dışı telefon kaydetme ve sorgulama işlemi