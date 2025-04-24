Yüzyılın iftirası: Soykırım yalanı

ASIL ETNİK TEMİZLİK TÜRKLERE YAPILDI

Tarihi verilere göre 1821'den 1922 yılına kadarki geçen 100 yıllık süreçte yaklaşık olarak 5.5 milyon Türk Avrupa'dan sürüldü. 5 milyondan fazla Türk ise bu süreçte öldürüldü. 1905 ile 1920 yılları arasında 529 bin 395 Türk, Ermeniler ve Hınçak-Taşnak çeteleri tarafından katledildi.

SOYKIRIM BÜYÜK BİR YALAN

SABAH'a açıklamalarda bulunan Tarihçi Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Her devlet, bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için isyanlara müdahale etmiştir. Osmanlı'da bu tür eylemlere toprak bütünlüğünü korumak açısından müdahale etmiştir. İngiliz kamuoyu ise bu olayı kullanarak din ve ırk fanatizmi üzerinden kışkırtmaya çalışmaktadır. Eğer ki müdahale edilmeseydi Doğu Anadolu bölgesinde bugün Ermeni saadeti kurulması söz konusuydu." ifadelerini kullandı.