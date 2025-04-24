Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
06:52
Yüzyılın iftirası: Soykırım yalanı
Türkiye'yi uluslararası arenada zor duruma düşürmek için Ermeni diasporası tarafından gündeme getirilen sözde Ermeni soykırımı ısrarla gündeme getiriliyor. Osmanlı Devleti'nin en zor döneminde, emperyalist devletlerin yönlendirmesiyle Türkiye'yi arkadan vuran Ermeni çeteciler, tarihte eşine az rastlantı bir vahşete imza attı. Anadolu'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirdikleri saldırılarını gizlemek isteyen Ermeni diasporası yine Batılı devletlerin yönlendirmesiyle bu kez soykırım yalanını ortaya attı. Türk milletine atılın soykırım iftirasını tarihi veriler de çürütüyor. 1821'den 1922 yılına kadarki 100 yıllık süreçte yaklaşık 5.5 milyon Türk, Avrupa'dan sürüldü. 5 milyondan fazla Türk ise bu süreçte öldürüldü.