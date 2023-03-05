Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı da dağıldı! İnce, ’Hakkınızı helal edin’ diyerek WhatsApp grubundan ayrılmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 partinin "Aday Kılıçdaroğlu" dayatmasına karşı çıkıp 6'lı koalisyonu dağıtmasının ardından Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı da dağıldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için 'Mansur Yavaş' ismini önermesine karşı çıkarken, "Başka bir partinin belediye başkanına 'Gel cumhurbaşkanı ol' diyebiliyorsan sen partiyi neden kurdun." dedi. Ümit Özdağ ise İnce'nin, 'Hakkınızı helal edin' diye 4 genel başkanın bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj atarak ittifaktan ayrıldığını dile getirdi.