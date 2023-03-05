Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı da dağıldı! İnce, ’Hakkınızı helal edin’ diyerek WhatsApp grubundan ayrılmış

"NEDENİ MANSUR YAVAŞ'I ADAYLIĞA DAVET ETMEMİZ"

Ümit Özdağ, "Nedeni bizim Mansur Yavaş'ı adaylığa davet etmemiz. O kendisini aday olarak görüyor. Sayın İnce'nin böyle bir tepki gösterebileceğini tahmin ettim." dedi.

İnce ise "Ben kimsenin yedek adayı değilim. Başka bir partinin belediye başkanına 'Gel cumhurbaşkanı ol' diyebiliyorsan sen partiyi neden kurdun.