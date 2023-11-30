Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 13:25

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener 'oturmam' dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında krizlerin ardı arkası kesilmezken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ittifaktan ayrıldığını açıklamıştı. 2024'teki yerel seçimler için "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız." diyen Akşener, CHP'deki genel başkanlık değişikliğinin ardından 'kumar masası' olarak tanımladığı 6 masaya tekrar yeşil ışık yaktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Meral Akşener, CHP'nin ilettiği yerel seçimde işbirliği teklifinin pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.