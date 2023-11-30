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Haberler Galeri Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener 'oturmam' dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti
Giriş Tarihi: 30.11.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 13:25

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener 'oturmam' dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan muhalefet kanadında krizlerin ardı arkası kesilmezken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ittifaktan ayrıldığını açıklamıştı. 2024'teki yerel seçimler için "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız." diyen Akşener, CHP'deki genel başkanlık değişikliğinin ardından 'kumar masası' olarak tanımladığı 6 masaya tekrar yeşil ışık yaktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen Meral Akşener, CHP'nin ilettiği yerel seçimde işbirliği teklifinin pazartesi günü Genel İdare Kurulu'nda ele alınacağını söyledi.

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener ’oturmam’ dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. "Taciz" ve "kayıp para" iddiaları İyi Parti'de büyük kaosa neden olurken, Akşener yaşanan bu krizlerin gölgesinde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener ’oturmam’ dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

6 Mart'ta, "kumar masası" diyerek ayrıldığı 6'lı masaya geri dönen Akşener, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından zehir zemberek sözlerle ittifakın sona erdiğini açıklamıştı.

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Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener ’oturmam’ dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

Her fırsatta İyi Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Akşener, partisinin grup toplantısında bu söylemini yeniden gündeme getirdi. Bir kez daha yerel seçimlere ittifaksız gireceklerinin sinyalini veren Akşener, "İyi Parti, sırtını ittifaklara dayayıp yan gelip yatmak için kurulmadı. Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener ’oturmam’ dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

KRİZLERİN GÖLGESİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Muhalefet kanadındaki bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, kritik bir gelişme yaşandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Zehir zemberek sözlerle ayrılmıştı! Akşener ’oturmam’ dediği masaya geri mi dönecek? O günü işaret etti

Görüşmenin ardından akıllara gelen ilk soru "Akşener artık 'oturmam' dediği masaya tekrar mı oturacak?" oldu.

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