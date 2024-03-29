Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2024 hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Ocak zammı sonrası artan bayram ikramiyelerinin ardından promosyon için de güncelleme geldi. Bakan Vedat Işıkhan'ın aktardığına göre başvuru süreci de tamamlandı. Peki, zamlı Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte, tüm bilgiler...