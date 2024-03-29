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Haberler Galeri Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:14

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

Ziraat Bankası promosyon 2024 ne kadar belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan tutarlar emekli maaşı bazında değişiklik gösteriyor. Ziraat'in yanı sıra Halbank ve Vakıfbank için de güncellenen tutarlarda promosyonlar alınmaya başladı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A-4B-4C) emeklisi; Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman yatacak, yattı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Mart ayı Ziraat Bankası promosyon başvurusu bitti mi, ödemeler başladı mı? İşte, güncel tutar...

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri 2024 hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Ocak zammı sonrası artan bayram ikramiyelerinin ardından promosyon için de güncelleme geldi. Bakan Vedat Işıkhan'ın aktardığına göre başvuru süreci de tamamlandı. Peki, zamlı Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte, tüm bilgiler...

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

KAMU BANKALARINDA EMEKLİ PROMOSYON TUTARI DEĞİŞTİ!

Kayseri'de konuşma yapan Başkan Erdoğan; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceğini aktardı.

Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi.

Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak özel bankalara çağrıda bulundu.

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Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

ZAMLI ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

Ziraat Bankası promosyon ücretleri 2024 yılı için değişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre maaş bazında promosyon ödemeleri 8-12 bin TL arasında olacak.

İşte Ziraat Bankası'nın emekliye promosyon kampanyası:

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

"SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir."

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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