Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı! Ziraat Bankası promosyon ne zaman yatacak, ne kadar, yattı mı?

Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
07:14
Ziraat Bankası promosyon 2024 ne kadar belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan tutarlar emekli maaşı bazında değişiklik gösteriyor. Ziraat'in yanı sıra Halbank ve Vakıfbank için de güncellenen tutarlarda promosyonlar alınmaya başladı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A-4B-4C) emeklisi; Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman yatacak, yattı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Mart ayı Ziraat Bankası promosyon başvurusu bitti mi, ödemeler başladı mı? İşte, güncel tutar...