Haberler
Yaşam
ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek
Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
06:33
ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek
Ankara'nın Sincan ilçesinde, uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin Ceyhan., Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ABB'nin asli kusurlu olduğuna hükmederek, Yasin Ceyhan'a 110 bin 223 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Mağdur vatandaş Ceyhan, "7 Temmuz 2023'ten sonra açtığımız davada, nihayet bu davayı kazandık ve belediye bize tazminat ödemeye karar verdi. Yapılan haksızlıklar veya ihmaller karşısında, haklıysanız hakkınızı sonuna kadar aramanızı tavsiye ediyorum."