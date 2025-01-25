ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek

Oradaki esnaf ve konudan anlayan arkadaşlar, 'Bu kararla dava açarsanız kazanabilirsiniz' dediler. Biz de hemen bir bilirkişi bulduk ve onun sayesinde bu davayı takip edebileceğimizi düşünerek dava açtık. Belediyeye dava açtığımızda kazanmanın zor bir ihtimal olduğunu söylediler. Ama biz bu işi iyi takip ettik. 7 Temmuz 2023'ten sonra açtığımız davada, nihayet bu davayı kazandık ve belediye bize tazminat ödemeye karar verdi. Yapılan haksızlıklar veya ihmaller karşısında, haklıysanız hakkınızı sonuna kadar aramanızı tavsiye ediyorum."

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Yasin Ceyhan.'nin avukatı Ceren Atalay SABAH'a konuştu, kazanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almamasından kaynaklandığını belirtti. Atalay, Çalışmanın belediye tarafından yapıldığını ve gerekli uyarı levhalarının eksik olduğunu vurguladı. Avukat Atalay, yargılama sonucunda mahkemenin müvekkilinin maddi zararlarının karşılanmasına karar verdiğini belirterek şunları ekledi: "Türkiye bir hukuk devletidir ve belediyeler, hizmetlerinde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu dava, belediyelerin trafik kazaları konusunda daha dikkatli ve hassas olmaları gerektiğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir."