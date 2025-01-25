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Haberler Yaşam ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek
Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 06:33

ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek

Ankara'nın Sincan ilçesinde, uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin Ceyhan., Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ABB'nin asli kusurlu olduğuna hükmederek, Yasin Ceyhan'a 110 bin 223 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Mağdur vatandaş Ceyhan, "7 Temmuz 2023'ten sonra açtığımız davada, nihayet bu davayı kazandık ve belediye bize tazminat ödemeye karar verdi. Yapılan haksızlıklar veya ihmaller karşısında, haklıysanız hakkınızı sonuna kadar aramanızı tavsiye ediyorum."

TOLGA ÖZLÜ
ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek

Olay, 7 Temmuz 2023 tarihinde Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Ceyhan., Sincan Yolu yönünde seyir halindeyken yol çalışması yapılan bir alanda uyarı işareti bulunmayan ve üzerine beton dolu bir kova konulan bir çukura girdi. Çarpma sonucu aracın alt takımları, motor ve yardımcı aksamları hasar gördü; ayrıca hava yastığı açıldı.

ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek

Kaza sonrası dava açarak hakkını arayan Yasin Ceyhan, olayla ilgili SABAH'a şunları söyledi: "7 Temmuz 2023 tarihinde Buhara Caddesi'nde normal hızla seyir halindeyken, yolda oluşan çukura beton duvarın konulması ve etrafına renksiz şerit çekilmesi, aynı zamanda uyarıcı herhangi bir levhanın bulunmaması sebebiyle talihsiz bir kaza yaşadık. Beton dubayı fark etmeden ona çarptım. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastığı patladı ve beton duba aracın altına girdi. Aracın altında iken kartel ve radyatör gibi parçaları kırdı. Sonra beton duba aracın altında kalarak, 93 metre fren izi ile zar zor durabildik. Olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi, incelemeler yapıldı ve karar verildi: %75 Ankara Büyükşehir Belediyesi, %25 sürücü.

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ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek

Oradaki esnaf ve konudan anlayan arkadaşlar, 'Bu kararla dava açarsanız kazanabilirsiniz' dediler. Biz de hemen bir bilirkişi bulduk ve onun sayesinde bu davayı takip edebileceğimizi düşünerek dava açtık. Belediyeye dava açtığımızda kazanmanın zor bir ihtimal olduğunu söylediler. Ama biz bu işi iyi takip ettik. 7 Temmuz 2023'ten sonra açtığımız davada, nihayet bu davayı kazandık ve belediye bize tazminat ödemeye karar verdi. Yapılan haksızlıklar veya ihmaller karşısında, haklıysanız hakkınızı sonuna kadar aramanızı tavsiye ediyorum."

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Yasin Ceyhan.'nin avukatı Ceren Atalay SABAH'a konuştu, kazanın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almamasından kaynaklandığını belirtti. Atalay, Çalışmanın belediye tarafından yapıldığını ve gerekli uyarı levhalarının eksik olduğunu vurguladı. Avukat Atalay, yargılama sonucunda mahkemenin müvekkilinin maddi zararlarının karşılanmasına karar verdiğini belirterek şunları ekledi: "Türkiye bir hukuk devletidir ve belediyeler, hizmetlerinde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu dava, belediyelerin trafik kazaları konusunda daha dikkatli ve hassas olmaları gerektiğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir."

ABB’nin çukur ihmali tazminat! Belediye kusurlu sayıldı: 110 bin lira ödeyecek

BİLİRKİŞİ RAPORU 'ABB SORUMLU' DEDİ, MAHKEME ABB'Yİ TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, yol güvenliği ve bakım sorumluluğunun ABB'ye ait olduğu belirtildi. Raporda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre gerekli önlemlerin alınmadığı ifade edildi ve ABB'nin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporunu dikkate alan Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ABB'nin Yasin Ceyhan.'nin maddi hasarını, araç değer kaybını, araç yoksunluk zararını ve çekici ücretini karşılamasına hükmetti. Karara göre, Yasin Ceyhan.'ye toplam 110 bin 223 lira tazminat ödenecek.

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