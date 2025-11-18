SON DAKİKA | Suç gelirlerini böyle akladılar! Ekrem İmamoğlu suç örgütünün villa vurgunu

İstanbul'da Sarıyer Emirgan'daki yaklaşık 1.5 milyar liralık 3 lüks villayı yok pahasına aldığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ve örgütünün villa tutkusuna dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İmamoğlu'nun kendi yaptığı "İn Mari Prime" villa projesindeki 1 villayı, Kültür A.Ş.'deki ihaleleri peşkeş çektiği kasası Hüseyin Köksal'ın firması Carsal Reklamcılık'a, diğer iki villayı ise kasası Tuncay Yılmaz'ın eşine ve taşeron işlerini yapan Mahmut Gültekin'in üstüne geçirdiği saptandı. Yılmaz'ın eşine yapılan ödemelerin kaynağı Ağaç A.Ş. çıktı. İmamoğlu'nun ayrıca işadamı Adem Kameroğlu'na ait 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinden de bir villayı diğer firması SSB İnşaat üzerine geçirdiği saptandı. Mobilyasından beyaz eşyasına ve havuzuna kadar her şeyi işadamı Kameroğlu'na ödeten İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, villadaki yapılanları denetlediği de ortaya çıktı.