SON DAKİKA | Suç gelirlerini böyle akladılar! Ekrem İmamoğlu suç örgütünün villa vurgunu
Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 06:38
Son dakika haberi... Sarıyer'de 1.5 milyar liralık 3 lüks villayı verilen ihaleler karşılığında yok pahasına aldığı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ve örgütünün, suç gelirlerini villalar üzerinden nasıl aklamaya çalıştığı iddianamede anlatıldı. İmamoğlu'nun Kültür A.Ş. ve Ağaç A.Ş.'den yapılan ödemelerle alınan 3 villayı örgüt üyeleri üzerine geçirdiği belirlendi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de ruhsat verme karşılığında 1 villa aldığı kaydedildi