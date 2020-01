İstihare nedir, nasıl yatılır?

Buharî'de rivayet edilen bir hadiste istihare şöyle anlatılmıştır: "Resulullah bize Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu: Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman iki rekât namaz kılsın."



Buharî'de aktarılan bir başka hadiste istihare ile ilgili şöyle buyruluyor: "Bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır, kalbinde doğan mânâdadır."

İstihare namazı nasıl kılınır?



İstihâre namazında hangi dua ve sûrelerin okunacağı hadisle belirlenmiş değilse de, İmam Gazali, İhya adlı eserinde, birinci rekâtta Fatiha'dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise Fatiha'dan sonra İhlâs Sûresi'nin okunması gerektiğini söyler.



Sonrasında da Arapça veya Türkçe istihare duası edilerek ve abdestli olarak kıbleye dönüp yatılır.



İstihare duasının (Buhari'deki şekliyle) meâli: "Allah'ım! Sen bildiğin için, hakkımda hayırlı olanı Senden isterim ve kudretin yettiği için de, ben Senden güç isterim. Senin büyük ihsanından hayır dilerim. Çünkü Senin her şeye gücün yeter; ben ise güçsüzüm. Sen her şeyi bilirsin; ben bilmem. Sen olacak şeyleri de bilensin. Allah'ım! Eğer (bu işi), benim dinim, dünyam, işimin akıbeti ve ahiretim hakkında hayırlı biliyorsan, bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket ver. Eğer (bu işin) benim dinim, yaşayışım, işimin akıbeti, dünya ve ahiretim hakkında benim için kötülük olduğunu biliyorsan, bunu benden kaldır, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu takdir ve nasip et. Sonra beni de ona razı kıl."