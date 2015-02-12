Başkanlık sistemine yüzde 54.5 'Evet'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından dile getirilen ve kamuoyunun gündeminde yer alan Başkanlık sistemi
ne halkın desteğinin yüzde 54.5 olduğu ortaya çıktı. Aynı anket
te yeni anayasa
ya destek de yüzde 65.1 olarak şekillendi. MAK Danışmanlık tarafından 3-8 Şubat tarihlerinde 30 büyükşehir, 14 il ve 120 ilçede 5 bin 454 kişi ile yüz yüze yapılan "Şubat ayı Türkiye gündem" araştırması, siyasi partilerin oy oranı, gündem konularına ilişkin seçmenin değerlendirmesi ve başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı tespitler ortaya koydu. 10 SORUDA BAŞKANLIK SİSTEMİ - TIKLAYIN AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 47.6:
Ankette "Bugün seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna kararsızların dağılımıyla birlikte seçmenin yüzde 47.6'sı AK Parti
yanıtını verdi. Aynı soruya seçmenin yüzde 24.8'i CHP, yüzde 14.3'ü MHP ve yüzde 8'i de HDP karşılığını verdi. 'AK PARTİ İÇİN 367 MİLLETVEKİLİ HAYAL DEĞİL' - TIKLAYIN BAŞKANLIĞA YÜZDE 54.5'LİK DESTEK:
Anketin en çarpıcı sonuçları arasında ise seçmenin başkanlık sistemine bakışı yer aldı. Buna göre seçmenin yüzde 54.5'i "Türkiye Cumhuriyeti başkanlık sistemine geçmeli midir?" sorusuna "evet" yanıtını verdi. Yüzde 30.5'lik bölüm mevcut yönetim sistemiyle devam edilmesi görüşünü dile getirirken yüzde 15'lik bölüm 'kararsız-görüş bildirmedi' olarak yer aldı. AK PARTİ SEÇMENİNE ALÇAK BENZETME - TIKLAYIN AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 75.5'İ DESTEK VERİYOR:
Ankete göre AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen seçmenin yüzde 75.5'i Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesinden yana tavır izlerken yüzde 6.5'i mevcut yönetim sisteminin devamını istedi. Yüzde 18'lük bölüm ise görüş bildirmedi. CHP seçmeninin yüzde 68.5'i mevcut sistemden yana tavır koyarken başkanlık sistemine destek verenlerin oranı yüzde 15.5 oldu. MHP seçmeninden sisteme yüzde 25.5 oranında destek gelirken yüzde 65.5'lik bölüm ise mevcut yönetim sisteminden yana tavır koydu. HDP seçmeninin yüzde 85.5'i Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesini istedi. Yüzde 6.5'i mevcut yönetim sisteminin devamından yana tavır koyarken TBMM dışındaki siyasi partilerden birine oy vereceğini söyleyen seçmenden ise sisteme yüzde 70 oranında destek geldi. SİSTEM HALKA ANLATILMALI:
Anket analizinde başkanlık sisteminin kamuoyuna yeterince 'ikna edici' anlatılamadığı, muhalefetin de yoğun defans yaptığına dikkat çekilerek "başkanlık konusunda iktidar partisinin oy oranından daha fazla oranda bir desteğe rağmen konunun kamuoyu tarafından yeterince anlaşılamadığı, zihinlerin netleşmediği görülmektedir" denildi. YENİ ANAYASAYA YÜZDE 65'LİK DESTEK:
Ankette Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olup olmadığı yönündeki soruya ise halkın yüzde 65.1'i "evet" karşılığını verirken yüzde 19.9'luk bölüm ise yeni bir anayasaya ihtiyaç olmadığı görüşünü dile getirdi. Anket analizinde yeni anayasanın önümüzdeki dönem parlamentosunun öncelikli gündem konusu olacağı dile getirilirken "Asli görevi yasama olan TBMM'nin yeni dönem şekillenmesinde ve siyasi partilerin aday belirleme kriterlerinde de yeni anayasayı yapabilecek dirayet ve kifayette vekillerle temsilini önemli kılmaktadır" denildi. GÜNDEM PARALEL VE BANK ASYA:
Ankette seçmene Türkiye'nin en önemli gündem maddesinin ne olduğu sorusu da yöneltilirken bu soruya ankete katılanların yüzde 19'u paralelle mücadele ve Bank Asya, yüzde 15'i işsizlik, yüzde 14'ü partilerin aday belirleme süreci, yüzde 12'si Suriyeli göçmenler karşılığını verdi.