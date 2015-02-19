Atatürk’ün partisi CHP Paralel yapının şantajı altında

CHP üst düzey yöneticilerinin paralel yapının tetikçisi Fuat Avni ile yaptığı görüşmelerin ortaya çıkması, partiye bomba gibi düştü. Görüşme kayıtlarındaki diyaloglar, Atatürk'ün kurduğu parti CHP'nin Paralel Yapı'nın güdümüne girdiğini açıkça ortaya koydu. Star ve Akşam gazetelerinde yer alan konuşma dökümlerine göre, Paralel örgütün lideri Fethullah Gülen'in talimatıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu, ABD gezisinde protokolle karşılandı.



HOCA'NIN TALİMATI VAR

Görüşme kayıtlarında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun Amerika'da Fethullah Gülen örgütü tarafından nasıl ağırlandığı şu diyalogla ortaya çıktı: Fuat Avni görüştüğü bir örgüt elemanına talimat vererek, "Aman diyorum. Adam Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu. Hoca bizzat emir verdi. Rezil etmeyin, masraftan kaçınmayın dedi. Güvenlik üst seviyede olsun" ifadesini kullandı. Diğer örgüt mensubu ise "Tamam abi. Bir çocuğu koruyamayacaksak bırakırım zaten bu işi" karşılığını verdi.





İSRAİL: SIKIŞIRSAN GEL

Fuat Avni'nin görüşme kayıtlarında, Fethullah Gülen'in, Amerika tarafından iade edilmesi durumunda nereye kaçacağına ilişkin ipuçları da var:

Fuat Avni: Hoca İsrail'le konuştu. 'ABD'nin seni vereceğini hissettiğin an atla gel' demiş.

Kotilaji: Aynen abi. Bizi tutacak adamlar. (İsrail) Yakalama kararı veren savcının da hesabına bakacağız.

Fuat Avni: ABD onu satmaz. Satacak olsa niye o kadar para versinler.





HAKAN ŞÜKÜR BELGELERİ

Dustlastt: Abi. Bi de bu Hakan Şükür satmazdı AKP'yi.

Fuat Avni: Onla da ilgili elimizde belgeler var. Hiç sıkıntı değil yavrum. Satan cezasını alır.



45 CHP'LİNİN KASETİ VAR

Fuat Avni'nin görüşme kayıtlarında, CHP'ye Gülen örgütü tarafından nasıl şantaj yapıldığı da şu diyalogla ortaya çıktı:

Fuat Avni: Hoca'nın bilgisayar ekibini gördün mü? Dünyanın en iyileri burada. Bizi burada bulmaları imkansız.

Kotilaji: Aynen abi. Bizde sıkıntı yok ya. Rahatız. Şu Tayyip'i de kaldırsak. Offf...

Fuat Avni: Merak etme halledeceğiz.

Kotilaje: Abi bu CHP niye bu kadar bize bağlı.

Fuat Avni: Kasetleri var.

Kotilaje: Ne kaseti abi.

Fuat Avni: +18 içerikli. CHP'de 45 kişinin var. Kemal Kılıçdaroğlu da dahil.

PARALEL YAPI'NIN HABER SİTESİ O KASETİ BÖYLE YAYINLADI

BU KASET YÜZÜNDEN

Parti adına Fuat Avni ile yazışmaları yürüttüğü iddia edilen Umut Oran ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer partililerden, şu ana kadar, kamuoyunu tatmin edici bir açıklama gelmedi. Bu sessizlik akıllara, CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi'nin internete düşen görüntülerini getirdi. 45 CHP'liye ait görüntüler, "Sonumuz Baykal ve Hamzaçebi gibi olur mu?" endişesini uyandırdı.





CHP İŞGAL EDİLDİ

CHP'ye yönelik iddialar, partide büyük rahatsızlık yarattı. Eski MYK üyesi Savcı Sayan tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "CHP paralel örgüt tarafından kıskaca alındı. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin, Türkiye'yi yıkmak isteyenlerle plan yapacaksın. CHP işgal altındadır. Kılıçdaroğlu Paralel örgütün Türkiye şubesi olarak çalışıyor. Paralel örgüt, CHP'yi Truva atı gibi kullanıyor. Yönetim istifa etmeli." CHP eski milletvekili Şahin Mengü de partide cemaate yakın milletvekilleri olduğunu, bu isimleri Kılıçdaroğlu'nun getirdiğini kaydetti. Mengü "CHP'nin bu yapıyla görüntü vermesi, 'düşmanımın düşmanı dostumdur' anlayışıyla hareket edilmesi çok yanlış" dedi.