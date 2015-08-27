"PKK, çocuklara uyuşturucu satarak silah alıyor"

Yıldırım, Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı (UMAEP) kapsamındaki 13 aylık faaliyetlerin aktarıldığı toplantıda, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretiyle ilgili bağlantıları hakkında bilgi verdi.



Terörizmin finans kaynağına dayandığına dikkati çeken Yıldırım, "PKK'nın da bir terör örgütü olarak kendisini idame ettirebilmesi için bir para kaynağına ihtiyacı var. Bu para kaynağını elde edebilmek için çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Bunun en büyüklerinden birisi uyuşturucu parasıdır" diye konuştu.



Kandil'deki operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edilmiş paranın imha edildiğini hatırlatan Yıldırım, "1984 yılından beri gerek Türkiye'de gerekse Avrupa ve ABD'de yapılan incelemelerde PKK'nın uyuşturucudan çok miktarda para kazandığı ifade edilmiştir" görüşünü paylaştı.



"PKK, 8-12 yaşındaki çocuklara uyuşturucu satarak silah alıyor"



Yurtdışındaki bazı yayınlardan da örnekler veren Yıldırım, Amerikalı iki yazarın kitabında PKK'nın 500 milyon dolarla 2,5 milyar dolar arasında yıllık kazanca sahip olduğunun anlatıldığını, başka bir dergide de Avrupa'da 8-12 yaşındaki çocuklara uyuşturucu satarak silah temin ettiği yönünde ifadelerin yer aldığı bilgisini paylaştı.



"PKK, doğrudan uyuşturucu kaçakçılığının içindedir"



İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Yetkilisi Cengiz Erişir de terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretiyle bağlantısına ilişkin tespitleri anlattı.



Erişir, "Emniyet birimleri tarafından 1984 yılından günümüze kadar, PKK terör örgütünün doğrudan uyuşturucu kaçakçılığı içinde yer aldığı 381 olay tespit edilmiş, bu olaylarda çoğunluğu PKK terör örgütü üyesi bin 283 şüpheli soruşturma konusu yapılmıştır" bilgisini paylaştı.



Geçen yıl kasımda Lice kırsalında 4 ton 700 kilogram toz esrar yakalandığını anımsatan Erişir, ele geçirilen uyuşturucunun terör örgütü PKK tarafından üretildiğini, operasyon sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını, bir uzman çavuşun hafif yaralandığını söyledi.



Geçen hafta sonu da Diyarbakır'da uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine bir araca düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi şüpheli tarafından ekiplere ateş açıldığını ve bir polis memurunun yaralandığına işaret eden Erişir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çatışmada PKK terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. PKK, doğrudan uyuşturucu kaçakçılığının içindedir, özellikle Kuzey Irak'ta üretilen afyon türevlerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya sevki ve Avrupa'da piyasaya dönüştürülmesi noktasında doğrudan bu işin içindedir. Çok kapsamlı imalathaneler üzerinden eroin üretildiğini biliyoruz. Bununla ilgili istihbari ve güvenilir kaynaklardan tespitlerimiz de bulunmaktadır."



Yıllık 1,5 ila 3 milyar dolarlık uyuşturucu ve kaçakçılık geliri



Erişir, terör örgütü PKK'nın doğrudan uyuşturucu ticaretinde rol aldığı ve elde ettiği geliri militanlarını silahlandırmak üzere kullandığının, BM ve çeşitli örgütlerce birçok kez raporlandığını aktardı.



Erişir, "Bir genelleme yapacak olursak, PKK terör örgütünün yıllık 1,5 ile 3 milyar dolar arasında uyuşturucu ve diğer kaçakçılık türlerinden gelir elde ettiği görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.



PKK'dan şifreli ticaret



Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dikkati çeken ayrıntıyı paylaşan Erişir, operasyonda suç örgütünün deşifre edildiğini anlattı.



Erişin, şunları ifade etti:



"Bu suç örgütü kapsamında 44 şüpheli, adli mercilere sevk edildi. Bunlar o süreçte bir şifreleme metodu kullanıyorlardı. Rakamları şifrelendirmişlerdi. Bu şifreleri çözdük. Çözdükten sonra örgüt biraz daha kolay deşifre oldu. Ardışık şekilde kelimelere harfler vermişlerdi. Ardışık şekilde dizdiğiniz takdirde karşınıza 'Kürdistan' kelimesi çıkıyor.



Bu da önemli bir husus, hem fikren hem de faaliyet olarak uyuşturucu kaçakçılığını benimseyen bir örgüt, PKK terör örgütü."



Narkotim operasyonlarını arttırdı



Erişir, narkotimlerin faaliyete geçtiği geçen yıl 11 Aralık'tan 23 Ağustos'a kadar düzenlenen operasyonlarda yüzde 76'lık artış görüldüğünü vurguladı ve:"Geçen yılın aynı döneminde 4 bin 413 operasyon yapıldı, bu yılın aynı döneminde ise 7 bin 776 operasyon gerçekleştirmişiz. Adet bazlı yakalamalarda da yüzde 913'lük başarı sağlanmış durumda. Yakalanan şüpheli sayısında ise yüzde 104'lük başarı sağlandığını görüyoruz.Toplamda da 15 bin 102 şüpheliyi narkotim görevlilerimiz soruşturma konusu yapmıştır" dedi.

SON DAKİKA: Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına darbe! Narko-Terör operasyonu kamerada