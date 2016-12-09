KPSS'de baraj puanı var mı? - KPSS sonuçları açıklandı

2016 yılı 20 Kasım KPSS Ortaöğretim sınavına rekor düzeyde katılım olmuştu. Bugün KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. 3,5 milyon adayın beklediği sonuçlar ÖSYM resmi sitesinden görülebiliyor. Sınava giren adaylar "KPSS'de baraj var mı varsa kaç puan?" sorusu ile karşı karşıya. Tercih yapabilmek için KPSS'de en az kaç puan almak gerekiyor? İşte Sabah.com.tr farkıyla KPSS hakkında tüm detaylar...



KPSS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

14 yıl önce alınan kararla 2002 yılından itibaren ÖSYM KPSS önlisans sınavı için baraj puanı uygulaması kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Adayaların kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için alması gereken belirli bir puan yok. Düşük puanlarla da atanmak mümkün.

NASIL OLACAK?

Barajsız KPSS'de sistem alım kontenjanı ve tercihler üzerinden en yüksek puanı alandan aşağıya doğru kontenjan dolana kadar değerlendirilmesiyle işliyor.

KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavlarına giren kişiler için bir baraj belirlenmemekle beraber bazı kurumlar 4/B memur alımında 70 puan şartı koyabiliyor. İşçi alımlarında ise 60 puan şartı aranabiliyor. 30-40 puanı olan kişiler bile tercih yapabilir ancak tercihlere yönelik atamalarda yüksek puandan başlanarak atama yapıldığı için atanma ihtimali oldukça düşüktür. Sabah.com.tr

Merkezi yerleştirmeler söz konusuysa 70 puan barajı da yoktur ancak daha önce de söylediğimiz gibi kurumlar en düşük puanda 70'in altına düşmeyebilirler. Kurumsal atamalarda 65-70'in altında bir puana genelde düşülmez. Ancak atamalar ve tercihlerle ilgili pek çok değişken olmakla birlikte çok yüksek puan alan biri bile atanamazken 75 puan alan biri de atanabilir. Bu yüzden tercihleri mantıklı ve akıllıca yapmak gerekmektedir.

"KPSS BARAJ PUANI VAR MI?" SORUSU YERİNİ TERCİH KILAVUZU BEKLENTİSİNE BIRAKTI

20 Kasım'da yapılan ÖSYM KPSS ortaöğretim oturumu sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar KPSS'de baraj puanı var mı sorusunu merak ederken baraj puanının kaldırılması ile Tercih telaşına tutuldu. Bu yıl tercih yapacak adaylar KPSS puanlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunu bekliyor.