Son Dakika: İstanbul Beşiktaş’ta polise bombalı saldırı!

İstanbul Beşiktaş'ta iki ayrı patlama meydana geldi. Maçka Parkı yakınında meydana gelen patlamanın canlı bomba ile gerçekleştirildiği öğrenildi. Dolmabahçe'deki Vodafone Arena Stadı yakınında ise bombalı araçla ikinci bir bombalı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının hedefinin Çevik Kuvvet polisleri olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda 29 şehidimiz olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırıda olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada yaralananlar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki bazı özel hastanelere götürüldü.

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Aralarında polis müdürleri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin patlamada yaralandığı öğrenildi. Patlamada yaralanan bazı polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen 2 ayrı bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada; "29 şehidimiz var. 2'si sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 27 polis arkadaşımız şehit oldu, 166 tespit edilen yaralı var. Saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı." ifadelerinde bulundu.

YOĞUN BAKIMDAKİ 3 YARALININ DURUMU CİDDİ



Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise saldırının ardından ilk 4 dakika içerisinde ilk ambulansın olay yerine ulaştığını belirterek, 106 ambulansla ve çok sayıda Ulusal Medical Kurtarma Ekibi elemanı ve 112 acil personeliyle yaralılara müdahale edildiğini söyledi.

Akdağ, "Hastanelerimizde kayıtlı hasta sayısı 166, bunlardan 20'si evlerine gönderilebilmiştir. Şu anda halihazırda ameliyat halinde olan 17 kardeşimiz var. 6 kardeşimiz de yoğun bakımda, yoğun bakımda olan kardeşlerimizin 3'ünün durumu oldukça ciddi." diye konuştu.



İLK AÇIKLAMA İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN!



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Maçın hemen çıkışında Bursaspor taraftarının dağıldığı çıkışta, taraftarlar dağıldıktan sonra çevik kuvvet polisimizin olduğu noktada bir bombalı araç olduğu değerlendiriliyor."



İKİ PATLAMA OLDU, BİR TANESİ CANLI BOMBA



İçişleri Bakanı Soylu: "İki patlama olduğu arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Birisi tam stadın hemen üzerinde Süzer Plaza ile yan yana olan, daha önce 'Beleştepe' denilen yerde, diğeri ise Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'ndakinin canlı bomba olduğu değerlendiriliyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Arena Stadyumu yakılarındaki patlamaya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan bilgi aldı.



BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI



Başbakan Binali Yıldırım'ın, Vodafone Arena'daki patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldığı bildirildi



5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin terörden sorumlu başsavcı vekili İsmail Uçar ile 5 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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BAKANLAR YARALANANLARI ZİYARET ETTİ



Beşiktaş'ta Vodafone Arena'da görevli çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından İstanbul'a gelen bakanlar yaralıları hastanelerde ziyaret etti.



Beşiktaş'ta, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena'da görevli çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından İstanbul'a gelen bakanlar yaralıları hastanede ziyaret etti. İlk olarak Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulunan bakanlar ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Doktorlarla görüşerek yaralıların sağlık durumunu öğrenen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ziyaretine Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam etti.

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KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTA



Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırı nedeniyle hastanelerde kan ihtiyacının bulunmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırının ardından yaralıların bulunduğu hastanelerde herhangi bir kan ihtiyacının bulunmadığı bildirildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlık tarafından İstanbul'da Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi.