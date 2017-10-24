Sınırda yakalanan FETÖ’cü hâkimlerin de o ülke ile irtibatları ortaya çıktı!

ABD HATTIYLA DEFALARCA KONUŞTULAR

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Kınay, Şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı suç örgütü kurduğuna ilişkin delil olmamasına rağmen örgüt suçundan yargıladı. Savcılığın tespitlerine göre ABD kaynaklı 14793243178 numaralı telefon numarası ile Kınay doğrudan 19 görüşme gerçekleştirdi. Uslu ise aynı numarayla doğrudan 8 görüşme yaptı. Uslu'nun örgüt kuryesi Hüseyin Ceylan'ın da numara ile 5 irtibatı çıktı. Uslu ve Kınay, İspanya ve İngiltere'ye ait telefon numaraları ile de görüşmeler gerçekleştirdi.