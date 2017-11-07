Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, bir hafta önce DKP/BÖG'e elaman ve lojistik destek sağlayanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 1 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle 31 Ekim'de, Adana, İstanbul ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.