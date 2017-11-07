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merkezli 3 ildeki terör operasyonu

Giriş Tarihi: 7.11.2017 10:23 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 10:24
Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonu

merkezli 3 ilde, terör örgütü /BÖG'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, bir hafta önce /BÖG'e elaman ve lojistik destek sağlayanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 1 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleriyle 31 Ekim'de, , İstanbul ve Hatay'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonu
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