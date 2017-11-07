Sözcü'yü savunan Kılıçdaroğlu'nu arşivler rezil etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, Sözcü gazetesine açılan FETÖ davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEK BİR OLUMLU CÜMLE VARSA"

Kılıçdaroğlu, "Memlekette ne olup bittiğinin farkında değiller. Sözcü ile FETÖ'nü ne ilgisi var? Gazetede, FETÖ ile ilgili tek bir olumlu cümle varsa sözümü geri alacağım." ifadelerini kullandı.



SÖZCÜ'NÜN FETÖ HABERİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, gazetenin "Bizim başaramadığımızı Fethullah'la ekibi başardı" haberini akıllara getirdi.