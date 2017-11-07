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Sözcü'yü savunan 'nu arşivler rezil etti

Giriş Tarihi: 7.11.2017 15:47 Güncelleme Tarihi: 7.11.2017 16:16
Sözcü'yü savunan Kılıçdaroğlu'nu arşivler rezil etti

CHP Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren CHP Lideri, Sözcü gazetesine açılan davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEK BİR OLUMLU CÜMLE VARSA"
Kılıçdaroğlu, "Memlekette ne olup bittiğinin farkında değiller. Sözcü ile FETÖ'nü ne ilgisi var? Gazetede, FETÖ ile ilgili tek bir olumlu cümle varsa sözümü geri alacağım." ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ'NÜN FETÖ HABERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, gazetenin "Bizim başaramadığımızı Fethullah'la ekibi başardı" haberini akıllara getirdi.

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Sözcü'yü savunan Kılıçdaroğlu'nu arşivler rezil etti
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