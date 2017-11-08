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Son Dakika Haberi: İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı istifa etti

Giriş Tarihi: 8.11.2017 12:53 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 12:53
Son Dakika Haberi: İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy istifa etti

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine bir hafta önce atanan iş adamı bugün görevinden istifa etti. MHP Lideri Bahçeli hakkında attığı tweet nedeniyle tepkileri üzerine çeken Haluk Ulusoy sağlık nedenlerini gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.Twitter’dan yaptığı " Allah bir an önce senin helvanı yemeyi nasip etsin" başlıklı paylaşım İyi Parti’de büyük rahatsızlık uyandırmış ve bazı üyelerden istifa sinyalleri gelmişti.

Bahçeli'ye hitaben sosyal medya paylaşımında "Allah bir an önce senin helvanı yemeyi nasip etsin" diyen Ulusoy gelen tepkiler üzerine istifa ettiği belirtilirken, yapılan basın açıklamasında sağlık sorunları gerekçe gösterildi.



'SAĞLIĞIM EL VERMEDİĞİ İÇİN...'

"Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık süre içerisinde şahsım üzerinden İYİ Parti'ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendinin doğduğu ve büyüdüğü şehrin kamuoyundaki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır nerede ise geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti.

BAHÇELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

'un il başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra, MHP Genel Başkanı ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Ulusoy'un, "Devlet Bahçeli Allah bir an önce senin helvanı yemeyi nasip etsin" ifadeleri tepki çekmişti.

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Son Dakika Haberi: İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy istifa etti
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