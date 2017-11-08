Son Dakika Haberi: İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy istifa etti

Bahçeli'ye hitaben sosyal medya paylaşımında "Allah bir an önce senin helvanı yemeyi nasip etsin" diyen Ulusoy gelen tepkiler üzerine istifa ettiği belirtilirken, yapılan basın açıklamasında sağlık sorunları gerekçe gösterildi.





'SAĞLIĞIM EL VERMEDİĞİ İÇİN...'

"Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık süre içerisinde şahsım üzerinden İYİ Parti'ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendinin doğduğu ve büyüdüğü şehrin kamuoyundaki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır nerede ise geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti.

BAHÇELİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Haluk Ulusoy'un il başkanı olarak görevlendirilmesinden sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşımlar ortaya çıkmıştı. Ulusoy'un, "Devlet Bahçeli Allah bir an önce senin helvanı yemeyi nasip etsin" ifadeleri tepki çekmişti.