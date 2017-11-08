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ile görüşmesinin detayları belli oldu

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 8.11.2017 19:06 Güncelleme Tarihi: 8.11.2017 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk görüşmesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı 'ın iş adamı 'ı kabulünde 5A ve 5B uydularının a fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir , ve SpaceX firmalarıyla 'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

Kalın, Erdoğan'ın Musk ile görüşmesi hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Kalın, 'ın 'ye 5A-5B uydularının a fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek "Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk." dedi.

Türksat 5A-5B uydularının Türkiye'nin kendi ulusal uydu üretim sürecine geçişte çok önemli bir merhaleyi temsil etiğini kaydeden Kalın, "Türksat 6 uydusu da tamamen Türkiye'de üretilecek kendi teknolojik imkanlarımızla." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'ı kabul etti

"Türkiye'de yapılan teknolojik yatırımları, son dönemde atılan adımları da konuştuk. Elon Musk'ın şirketi büyük bir sürdürülebilir şirketi aslında. Dolayısıyla yeni nesil piller, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi konuları konuştuk. Büyükşehirlerdeki trafik sorunları nasıl aşılabilir, tünel kazma, yer altından trafiğin verilmesi gibi konuları da ele aldık. Özellikle ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir, bunlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu."

Erdoğan'ın Musk'ı kabulünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı da hazır bulunmuştu.

Erdoğan ile Musk'ın görüşmesi sona erdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elon Musk görüşmesinin detayları belli oldu
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