Hakimden firari FETÖ sanıklarına: "Vatansız kalmak en büyük cezadır"

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ikinci oturumuna, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada dosya kapsamındaki beyanlar doğrultusunda dinlenmesi kararlaştırılan tanıklara söz verildi.

Mahkeme heyeti başkanı, iki gün boyunca savunma yapan sanık ve avukatlara ara karar için son kez söz verdi.

Tutuklu sanıklar, yaklaşık 18 aydır cezaevinde bulunduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Duruşmada bazı tutuklu sanıkların avukatı Bülent Diken de müvekkillerinin tahliyesini talep ederek, "Aynı suçtan yargılanan bazı sanıklar burada değil. Yüksek miktarda parayla darbe girişiminden önce yurt dışına kaçtıkları söyleniyor. Üstelik firari durumdaki o kişilerin ilde 'çatı yapılanması' olarak ifade edilen yapının en üst noktasındaki yöneticiler olduğu iddia ediliyor. Benim müvekkillerim, haklarında birçok beyan bulunan ve çok fazla parayla yurt dışına kaçtıkları öne sürülen kişilerle aynı suçtan yargılanıyor. Belki firari o kişiler bir daha ülkeye gelmeyecek ve hiç ceza almayacak." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı, "Vatansız kalmak en büyük cezadır. Biz şu anda bu salonda bulunan sanıklarla ilgili yargılama yapıyoruz. Firari durumdaki sanıklar yakalanırsa onlar da bu salonda yargılanacaktır. Onlarla ilgili şu an yapacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının mütalaası ve verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Üzeyir Emir ve Hüseyin Bostancı'nın sabit suç delilleri ve kaçma şüphesi bulunmaması gerekçesiyle adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine hükmetti.

Diğer tutuklu sanıkların taleplerinin reddine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianamede, tutuklu sanıklardan 4'ü için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıla, diğer sanıklar için de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.