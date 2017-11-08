Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan belediyelere önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehircilik Şurası'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İSTANBUL'DA SELVİYİ BULACAKSAN KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA BULURSUNUZ"

"İnsan bir yere yerleşeceği zaman, önce mescidini yapar, yanına hamamını kondurur sonra da mezarını seçerdi. Böylece toprak imana gelirdi" diyor. Yeşillik arıyorsanız mezarlıkların olduğu yerde bulursunuz. İstanbul'da da selviyi bulacaksan Karacaahmet Mezarlığı'nda bulursunuz. Onun dışında bulamazsınız. Bizim kültürümüzde şehirler böyle kurulur. Yeşillik arıyorsanız mezarlıklarda bulursunuz, bunun dışında maalesef, bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Şehir kurmak için gönül bağı gerekir. İnsanın var oluş gayesini unutarak yer yüzünde mutlak hakimiyeti hedefleyen mevcut paradigma var. Bugünkü şehirlerimiz maalesef bireysel hırsları merkeze alan bir bakış açısıyla inşaa ediliyor. Bu sebeple günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Orada ruh yok, huzur yok, bu huzuru yeniden bulmak için biz yöneticiler başta olmak üzere belediyelere çok ciddi işler düşüyor. İnşallah hazırlanacak projelerde ve planlarda bunlar ihmal edilmezse inanıyorum ki şehirlerimiz çok daha farklı olacaktır.

"81 VİLAYETİMİZİN SORUNLARI NOKTASINDA TARİHİ ADIMLAR ATTIK"

Şehircilik konusunda büyük bir geleneğe sahibiz. Şairlere ilham olmuş şehirlerimiz var. Kadim şehirlerimiz yaşadığı aşırı göçe rağmen ayakta kalmayı sürdürüyor. 81 vilayetimizin sorunları noktasında tarihi nitelikte adımlar attık. Düzensiz göç ve çarpık kentleşme gibi sorunları önemli oranda ortadan kaldırdık. Trafik sorununu büyük ölçüde azalttık. Ancak böylesine köklü sorunların kısa sürede çözümü mümkün değil. Türkiye'nin pekçok yerinde olduğu gibi İstanbul ve Ankara'da şairin ifadesiyle üzerine usul usul karbonmonoksit yağan şehirler durumundaydı. Hamdolsun şehirleşme hızındaki büyük artışa rağmen bütün sıkıntıları büyük ölçüde çözdük. Daha da iyi olacak, kontrollü bir şekilde sürdürüyoruz.