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Son Dakika Haberi: Erdoğan'dan flaş cam filmi açıklaması

Giriş Tarihi: 9.11.2017 11:47 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 13:21
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş cam filmi açıklaması

Araçlara sonradan takılan cam filmine ceza kesilmesiyle ilgili 'dan son dakika açıklaması geldi

Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu () toplantısında araçlara sonradan takılan cam filmlerine kesilen cezalar da tartışıldı.

'Araçlarda cam filmi yasağı' ile ilgili flaş gelişme!

Erdoğan, vatandaşında büyük tepkisini toplayan cezalarla ilgili olarak "Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' dedi.

ÇALIŞMA YAPILACAK

Erdoğan, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın çalışma yapmasını istedi.

KESİLEN CEZALAR İLE İLGİLİ DE DÜZENLEME

MYK toplantısında Başbakan , parti yöneticilerine "Ceza kesilmeyecek, kesilen cezalarla ilgili de çalışma yapılacak" bilgisini verdi.

Cam filmi 'ağır kusur' sayıldı

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Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş cam filmi açıklaması
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