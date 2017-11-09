Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş cam filmi açıklaması

Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında araçlara sonradan takılan cam filmlerine kesilen cezalar da tartışıldı.

'Araçlarda cam filmi yasağı' ile ilgili flaş gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşında büyük tepkisini toplayan cezalarla ilgili olarak "Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' dedi.

ÇALIŞMA YAPILACAK

Erdoğan, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın çalışma yapmasını istedi.

KESİLEN CEZALAR İLE İLGİLİ DE DÜZENLEME



MYK toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, parti yöneticilerine "Ceza kesilmeyecek, kesilen cezalarla ilgili de çalışma yapılacak" bilgisini verdi.