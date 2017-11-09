FETÖ gitti Gazi’ye huzur geldi

Yaşanan terör olaylarıyla anılan Gazi Mahallesi
'nde artık huzur hakim. İstanbul
'da uzun yıllardır terör örgütleri tarafından 'kurtarılmış bölge' ilan edilen ve sokak eylemlerinin zirve yaptığı mahallede silah sesleri sona erdi. Çocuklar parklarda oynuyor. Esnaf kepenk kapatmıyor. Mahalleli rahatlıkla işine gidip geliyor. Maskeli grupların silahlı yürüyüşlerine sahne olan ve polis araçlarının yakıldığı sokaklarda artık polis-vatandaş birlikteliği göze çarpıyor. Terör örgütü DHKP-C'nin karargâh olarak kullandığı Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi, Gazi Kalekol Amirliği oldu. Sultangazi
'deki iki kent ormanına haftasonları piknik için 10 binin üzerinde araç geliyor. Türkiye'nin önde gelen inşaat firmaları ise Gazi'de yeni binalar inşa etmeye başladı. Yaşanan bu değişimin arka planında ise Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ
) mücadele yatıyor. Gazi mahallesinin yer aldığı Sultangazi'de son üç emniyet müdürü ByLock kullanıcısı FETÖ'cü çıktı. 47 polis amirinden 32'si de FETÖ'den işlem gördü. SABAH gazetesi, terör örgütleri DHKP-C, MLKP ile PKK'nın hakim, FETÖ'nün etkin olduğu Gazi'deki değişimi yerinde araştırdı ve fotoğrafladı. İşte detaylar:
Çocuklar polisleri böyle selamlıyor.
KARARGÂH ÇÖKERTİLDİ
İstanbul Emniyeti, 1995'ten itibaren terör örgütlerinin hakimiyetindeki Gazi'nin yapısını yakından inceledi. DHKP-C'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Gazi Şehir Parkı'nda bulunan ve Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'ni 2015'ten bu yana karargah olarak kullandığını tespit etti. Örgütün, hakimiyet sağladığı taksi durakları, çay ocakları ve parklar tek tek belirlendi. Geçen yıl 31 Ağustos'ta da operasyonlar için düğmeye basıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı "Terörle Mücadele", "Çevik Kuvvet", "Özel Harekat" ve "Sultangazi İlçe" polisi, İBB ve İstanbul İtfaiyesi işbirliğiyle operasyonlar gerçekleştirdi. Terör örgütü DHKP-C tarafından kurulan taksi durakları, Halk Meclisi isimli yapı, Muharrem Karademir Çay Bahçesi, Yunus Emre Sözde Hasan Kasa Çay Bahçesi tahliye edildi ve kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. DHKP-C'nin karargahı olarak kullanılan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'ne girildi ve terör örgütü mensupları yakalandı. Merkez aynı gün Gazi Kalekol Amirliği'ne çevrildi. Kalekolda 365 gün 7/24 esasına bağlı olarak Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Güvenlik Şube ve Önleyici Polis Hizmetleri ekipleri görev yapıyor.
Şair Abay Konanbay Lisesi önü... Daha önce zırhlı araçların bulunduğu noktada şimdi sadece polis devriyesi var.
KUNDAKÇILARA ŞOK
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu, molotof ve silah ele geçirildi. Sultangazi TEM Güvenlik Büro Amirliği, geçen yıl 195 kilo uyuşturucu maddeye el koydu. 2015'te hiç uyuşturucu madde ele geçirilememişti. Terör örgütü üyelerinin sokak isimlerinin yanına alternatif olarak astıkları ve teröristlerin isimlerin yer aldığı sokak isimleri levhaları kaldırıldı. Gazi'de zırhlı ekiplerin 01.00-04.00 arası "şok uygulama" çalışmasıyla kundaklama olaylarında başarı sağlandı. Artık Gazi'de resmi polis ekip araçları ve resmi yaya devriyeleri rahatlıkla görev yapıyor.
Gazi mahallesindeki 75. Yıl Parkı...
3 MÜDÜR FETÖ'DEN TUTUKLU
Terör örgütlerinin faal olduğu mahallelerde; geçmişte görev yapan ilçe emniyet müdürlerinin FETÖ bağlantısı ise dikkat çekici. 2013 Aralık-2014 Temmuz arasında görev yapan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Murat Çimen, FETÖ'yle irtibatı bulunduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü olarak 2012-2013 yılları arasında görev yapan Nazım Dorak ve 2011-2012 yılları arasında görev yapan Ünfan Kaya, ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Sultangazi İlçe Emniyeti'nde görevli 47 polis amirinin 32'si hakkında FETÖ'yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle işlem yapıldı.
GAZİ OLAYLARI
12 Mart 1995'te Aleviler'in çoğunlukta yaşadığı Gazi'de teröristler 3 kahvehaneyi taradı. Çıkan olaylarda 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay sonrası Gazi'de terör örgütleri DHKP-C, MLKP ve MKP hakimiyet kurdu.
11 Eylül 2012'de 10.40'ta DHKP-C terör örgütü üyesi İbrahim Çuhadar tarafından Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne canlı bomba saldırısında bulunuldu. Polis Bülent Özkan şehit oldu.
24 Temmuz 2015'te Bağcılar'da DHKP-C'ye ait bir hücre evinde terörist Günay Özarslan etkisiz hale getirildi. Cenaze bahane edilerek Gazi'de olaylar çıktı. Çevik Kuvvet polisi Muhammet Fatih Sivri şehit oldu.
NORMALE DÖNDÜLER
Gazi gibi terörle anılan diğer mahalleler ise Beyoğlu'ndaki Okmeydanı ve Küçükçekmece'deki Kanarya'ydı. İki mahallede de terör olayları bitme noktasına geldi ve mahalle sakinlerinin yüzü gülmeye başladı. Bu fotoğrafta; İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kanarya'da bir gece sokaklarda yürüyerek güvenlik denetimi yaparken görülüyor.