Firari TUSKON’cu darbe mesajı çekmiş

FETÖ
'cü TUSKON
'un firari
Genel Sekreteri
Mustafa Muhammet
Günay'ın, darbe girişimini ByLock
'tan örgüte
haber verdiği anlaşıldı.
Fetullah Gülen
ile yaptığı 'Ananas' sohbeti sosyal medyaya düşen, terörist başının prenslerinden Mustafa Muhammet Günay'ın Bylock mesajında şu ifadeler kullanılıyor: "Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Allah bu işi bana bırakın diyorsa ateşe yakma denize akma dediği gibi olacak bu iş, inanın. Hizmet bir adım daha öne çıktı. Herkes sevinsin ama neye sevindiklerini bir bilseler eyvah diyecekler. Hoca Efendi'ye terörist diyene oy mu verecektik. Onlar aynı gemiye doldular. Siyasetle giderlerse adaleti mahza tecelli etmez. Bizler sebepperestlikten kurtulmadıkça fereç yok. Allah nurunu tamamlayacak siz acele ediyor onlara verilen mehilin hikmetini anlamıyorsunuz. Bunlar seçimle gitmeyecek dedi büyüğümüz. Fakat biz bize düşeni yaptık. Mütevekkil olmak yani tevekkül sahibi olmak lazım."