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Firari ’cu darbe mesajı çekmiş

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 9.11.2017
Firari TUSKON’cu darbe mesajı çekmiş
'cü 'un firari Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın, darbe girişimini 'tan örgüte haber verdiği anlaşıldı.
ile yaptığı 'Ananas' sohbeti sosyal medyaya düşen, terörist başının prenslerinden Mustafa Muhammet Günay'ın Bylock mesajında şu ifadeler kullanılıyor: "Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Allah bu işi bana bırakın diyorsa ateşe yakma denize akma dediği gibi olacak bu iş, inanın. Hizmet bir adım daha öne çıktı. Herkes sevinsin ama neye sevindiklerini bir bilseler eyvah diyecekler. Hoca Efendi'ye terörist diyene oy mu verecektik. Onlar aynı gemiye doldular. Siyasetle giderlerse adaleti mahza tecelli etmez. Bizler sebepperestlikten kurtulmadıkça fereç yok. Allah nurunu tamamlayacak siz acele ediyor onlara verilen mehilin hikmetini anlamıyorsunuz. Bunlar seçimle gitmeyecek dedi büyüğümüz. Fakat biz bize düşeni yaptık. Mütevekkil olmak yani tevekkül sahibi olmak lazım."
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Firari TUSKON’cu darbe mesajı çekmiş
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