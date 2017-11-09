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  3. Son dakika: Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!

: , 385 yıl sonra ’dan uçtu!

Giriş Tarihi: 9.11.2017 08:32 Güncelleme Tarihi: 9.11.2017 09:29
Son dakika: Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!

haberi... Ekstrem sporcusu , Kulesi'nden serbest atlayış olarak bilinen 'base jump' atlayışı yaptı. 36 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakan Koçak başarılı bir şekilde yere indi. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Hezarfen Ahmet Çelebi'den sonra Galata Kulesi'nden atlayan ikinci kişi oldu. 36 metreden "Hezarfen'e selam olsun" diyerek kendini boşluğa bırakan sporcu başarılı bir şekilde yere indi.120 metre mesafeden atlayan Koçak'ın amacı, belirlediği 7 aşamayı tamamlamak ve gibi Galata’dan Üsküdar’a uçmak.

Ekstrem sporcusu, , Kulesi'nden serbest atlayış olarak bilinen 'base jump' atlayışı yaptı. Koçak atlayışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

"HEZARFEN'E SELAM OLSUN"

Açıklama yapan Koçak, "Hezarfen'e selam olsun. Bu hayatımın en önemli atlayışıydı. Bu yedi aşamalı bir iş. Bu birincisiydi. Hezarfen gibi Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğim. Bu galata Kulesi'nden 385 yıl sonra yapılan ilk atlayış oldu. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye'de havacılık sporu gelişir. Çok heyecanlandım. Hatta dün gece hiç uyumadım. Önümüzde 7 aşama var. Türkiye'nin tanıtımı, dünyada da tanıtımı aynı zamanda Türkiye'nin ekstrim sporların merkezi olabileceğini göstermek için daha çok fikirler bulacağız" dedi.

Son dakika...Galata Kulesi'nden böyle atladı!

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Son dakika: Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!
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