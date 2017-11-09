Son dakika: Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!

Ekstrem sporcusu, Cengiz Koçak, Galata Kulesi'nden serbest atlayış olarak bilinen 'base jump' atlayışı yaptı. Koçak atlayışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

"HEZARFEN'E SELAM OLSUN"

Açıklama yapan Koçak, "Hezarfen'e selam olsun. Bu hayatımın en önemli atlayışıydı. Bu yedi aşamalı bir iş. Bu birincisiydi. Hezarfen gibi Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğim. Bu galata Kulesi'nden 385 yıl sonra yapılan ilk atlayış oldu. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye'de havacılık sporu gelişir. Çok heyecanlandım. Hatta dün gece hiç uyumadım. Önümüzde 7 aşama var. Türkiye'nin tanıtımı, dünyada da tanıtımı aynı zamanda Türkiye'nin ekstrim sporların merkezi olabileceğini göstermek için daha çok fikirler bulacağız" dedi.

Son dakika...Galata Kulesi'nden böyle atladı!