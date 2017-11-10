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'ü anıyoruz

Giriş Tarihi: 10.11.2017 08:59 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 09:27
Atatürk'ü anıyoruz

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Antıkabir'de düzenlenen törenle anılıyor.

'da anma töreninin merkezi . Tüm devlet erkanı orada...

Cumhuriyetimizin kurucumu Mustafa Kemal ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Antıkabir'de düzenlenen törenle anılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman katılıyor. Liderler ve devlet erkanı Anıtkabir'de.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Senin gösterdiğin muassır medeniyet seviyesi için gece gündüz çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı;

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