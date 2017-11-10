Atatürk'ü anıyoruz

Ankara'da anma töreninin merkezi Anıtkabir. Tüm devlet erkanı orada...
Cumhuriyetimizin kurucumu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Antıkabir'de düzenlenen törenle anılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman katılıyor. Liderler ve devlet erkanı Anıtkabir'de.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:
Senin gösterdiğin muassır medeniyet seviyesi için gece gündüz çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı;