Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Myanmar'ı, Arakan'ı yaşıyoruz. Acaba İslam dünyasının bütün ortakları burada aynı hissiyatı duyuyor mu? Duymuyor. Birleşmiş Milletler'de, bu yıl Genel Kurul'da bu işi gündeme getirdik. Genel Kurul'daki bu gündemde devlet başkanı olarak ne yazık ki iki devlet başkanı vardık, bir ben bir de İran. Başbakan olarak sadece Bangladeş Şeyh Hasina, bir de Endonezya'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir de Pakistan Başbakanı vardı. Bu kadar basit mi bu iş?

Biz veren el alan elden üstüdür ilkesiyle hareket ediyoruz. Biz yüzleşemediğimiz her soruna, bizden sonraki nesillere bırakılmış ağır bir yük olarak bakıyoruz.

Erdoğan: Daha bir kadına araba kullandırmıyorsun!

'ILIMLI İSLAM' TEPKİSİ



Bir konuyu yeniden köpürttüler, Ilımlı İslam. Bu ılımlı İslam kelimesinin patenti Batı'ya ait.Bunu söyleyen kişi kendine ait olduğunu düşünüyor olabilir ama sana ait değil. İslam'ın ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam tektir. Kimse İslam'ı çeşitlendirme gayreti içine giremez. Mesele şu İslam'ı zaafa düşürmek.

İslam Allah'tan başka hiçbir gücün kulluğuna izin vermeyerek insanı özgürleştiren bir dindir.

ARABİSTAN'A İSLAM ÇIKIŞI



Kadınları hayattan soyutlayan anlayış İslam'dan değil gelenekten referans alır. Ya sen ılımlı islam diyorsun, daha bir kadına araba kullandırmıyorsun. İslam'da buna mani var mı yok? İslam İş Birliği Teşkilatı'na bile hanımları doğru düzgün almış değiller. Bu teşkilatın içinde neden kadın kolları olmasın.

"ELON MUSK İLE GÖRÜŞMEM OLDU, BAKTIM ÇOK HEYECANLI..."

Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar.

"BÖYLE BİR YAPI ADİL BİR YAPI OLAMAZ"

Her inanç grubunun, her etnik grubun yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kuralım. Dünya kendini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde görsün. Şu anda dünyanın tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kendini görmüyor. Böyle bir yapı adil bir yapı olamaz. Bunu görmemiz lazım.

"MÜSLÜMAN KADINLARI EVLERİNE HAPSEDECEK BİR ANLAYIŞ VİRÜS GİBİ YAYILIYOR"

Batı'daki karamsar tablonun en büyük mağduru Müslüman kadınlar. Başörtüsü yasakları Avrupa ülkelerinde giderek yaygınlaşıyor. Bir dönem ülkemizde olduğu gibi kamusal alan, özel alan kurnazlığı ile Müslüman kadınların hayata katılımları engellenmeye çalışılıyor. Müslüman kadınları evlerine hapsedecek bir anlayış virüs gibi yayılıyor. Bugün çoğu Avrupa ülkesinde bilhassa başörtülü kadınların istihdama katılabilmesi, hatta bazı yerlerde eğitim imkanları önemli ölçüde sınırla