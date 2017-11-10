Elon Musk'ın İstanbul ziyaretinde dikkat çeken detay!

Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'ın Türkiye ziyaretinde İstanbul trafiği hakkında bilgi almasıyla ilgili olarak ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

SPACEX İLE TURKSAT ANLAŞMA İMZALADI

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen 'Çılgın mucit' lakaplı iş adamı Elon Musk, Ankara'da kısa süre kaldı, ama birçok ziyarette bulundu. Önce Anıtkabir'i ziyaret eden Musk, daha sonra Türk kültürünü yakından tanımak için hamama ve ardından kebapçıya gitti. Musk'un şirketi SpaceX ise uzaya uydu fırlatmak için dün Turksat'la anlaşma imzaladı.

Çılgın mucitin Türkiye'ye gelmesiyle en çok tartışılan konuların başında bu ziyaretin amacı vardı. Özellikle SpaceX ile Türksat'ın işbirliği ve yerli otomobil projesi öne çıkıyordu. Ancak alınan bilgilere göre Musk, bu iki konunun dışında farklı bir konuyu da gündeme getirdi.