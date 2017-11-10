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'de korkunç kaza

Giriş Tarihi: 10.11.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 14:31

'in Derik İlçesi'nde öğrencileri taşıyan servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu belirtiliyor

'in Kızıltepe ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı devrildi. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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Mardin'de korkunç kaza
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