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Mardin'de korkunç kaza
Mardin
'de korkunç kaza
Giriş Tarihi: 10.11.2017
14:23
Güncelleme Tarihi: 10.11.2017
14:31
Mardin
'in Derik İlçesi'nde öğrencileri taşıyan servis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu belirtiliyor
Mardin
'in Kızıltepe ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı devrildi. Çok sayıda öğrencinin yaralandığı bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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