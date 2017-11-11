Darbeci CIA ajanı Henri Barkey'e yakalama kararı

Temmuz 2016'da asker üniformalı teröristlerin kalkıştığı darbe girişimi soruşturması genişledikçe 'üst akıl'a uzanmaya başladı. Star Gazetesinden Kemal Gümüş'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kızıl milyarder' lakaplı Osman Kavala'nın tutuklandığı Gezi Kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında tarihi bir karar verdi.

KAVALA, TOPUZ, BARKEY

İhanet girişimlerinin talimatlarını kimlerin verdiğini soruşturan Başsavcılık önemli bir ize ulaştı. ABD İstanbul Başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz ile Osman Kavala'yı tutuklatan Başsavcılık, CIA ajanı Henri Jack Barkey hakkında da yakalama kararı çıkarttı. 15 Temmuz'da Büyükada'da darbe toplantısı yaptığı ve darbeyi organize ettiği öğrenilen Barkey'in Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacağı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturmada 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıda Henri Jack Barkey'in darbeyi organize edip koordine ettiği belirtiliyor. Gezi şiddet eylemleri, 17-25 Aralık yargı darbesi, MİT tırları ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişiminde etkin bir şekilde rol aldığı övne sürülen FETÖ'cülerle görüşme ve toplantıları ortaya çıkarılan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz ile Osman Kavala'nın da tutuklandığı soruşturma dosyasındaki bulgulara göre Henri Barkey'in tüm karanlık süreçlerde şüphelilerle Türkiye ve yurt dışında bir araya geldiği ve toplantılar yaptığı tespit edildi.

AÇIKLAYAMADI

Gezi şiddet eylemlerinde finansörlük yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Osman Kavala ile Barkey'in bir çok kez görüştüğü tespit edildi. Kavala'nın sorgusunda ise Barkey ile neden görüştüğünü açıklayamadığı ve onlarca kez bir araya gelmelerine rağmen görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını ancak randevu defterine bakarak bu bilgileri teyit edebileceğini söylediği belirtiliyor.

APAR TOPAR FİRAR ETTİ

CIA ajanı Henri Jack Barkey ile bazı yabancıların 15 Temmuz gecesi Büyükada'da toplantı yaptıkları tespit edilmişti. İstanbul Büyükada'daki otele, 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün giriş yapan, çoğunluğu yabancı 17 kişilik grubun 2 gün boyunca toplantı yaptığı belirlenmişti. Büyükada ihanet toplantısı iki gün sürmüştü. Darbe girişiminin yaşandığı gün Türkiye'ye giriş yapan ve sık sık ABD ile telefonda temas kuran Barkey, hain kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 19 Temmuz'da Türkiye'yi terk etti. Otelden bir kişinin üzerinde 'Pensilvanya' yazılı çan bıraktığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat, Terör, Siber Suçlar ve Asayiş şubeleri alarma geçti. Ekipler Büyükada'ya giderek otelin tüm görevlilerini sorguya aldı. 17 kişilik gizemli ekipte yer alan FETÖ hayranı ABD'li Barkey 19 Temmuz'da otelden ayrılırken resepsiyoniste üzerinde 'Pensilvanya' yazılı bir çan bırakmıştı. Barkey oteldeki bir garsona "Türkiye'ye ilk gelişimde HSBC patladı. İkinci gelişimde Gezi patlak verdi. Şimdi de darbe girişimi yaşandı" demesi dikkat çekti.

CIA İÇİN ÇALIŞIYOR

Doktorasını Pensilvanya Üniversitesi'nde yapan Henri Jack Barkey, örgütün Ortadoğu uzmanı ve ılımlı İslam teorisyeni... CIA çalışanı. "Türkiye'nin Kürt Meselesi" isimli eserini, CIA'nın Ortadoğu uzmanı Graham Fuller ile birlikte kaleme aldı. Eşi Elen Barkey CIA'nın üst düzey yetkilisi. Geçmişte Barkey, Abdullah Öcalan'la görüşmek için İtalya'ya gitti. PKK'nın ABD'deki temsilcisi Kani Gulam'a Öcalan'ın İtalya'da kalması için referans mektubu yazdı. Barkey, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Washington'da yaptığı basın toplantısında da yer aldı. Zaman zaman Türkiye'ye gelen Barkey, Doğu ve Güneydoğu'da boy gösterdi.