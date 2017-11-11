İşte Türkiye-İran sınırına örülen güvenlik duvarı

Türkiye
-Suriye
sınırına örülen güvenlik duvarının ardından bu kez İran
sınırında, Iğdır
-Ağrı
arasında yeni bir Türk Seddi yükseliyor. İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye-İran sınırında başta terörle mücadele olmak üzere uyuşturucu ve insan kaçakçılığını engellemek için inşasına başlanan 144 km'lik duvar, zorlu coğrafya ve kötü hava koşullarına rağmen hızla yükseliyor. 5 ayrı etap halinde inşa edilen güvenlik duvarının 28 km'lik kısmının montajı tamamlandı. Ağrı Dağı eteklerinde süren projenin 3'te 2'lik kısmının yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 2018 ortasında bitirilecek projeyle birlikte Türkiye, teröre ve kaçakçılığa 'dur' diyecek.
İKİ AYRI DUVAR TİPİ OLACAK
Iğdır ve Ağrı arasında yükselen güvenlik duvarıyle birlikte bölgede PKK'nın can damarı kesilecek. Duvarın örüldüğü 144 kilometrelik sınır hattı, eli kanlı örgütün en önemli finans kaynaklarından biri olan Afganistan ve Pakistan uyuşturucu trafiğinin en önemli geçiş güzergahlarından birinde yer alıyor. Başta Afganistan ve Pakistan olmak üzere Asya ülkelerinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için önemli bir rota olan Türkiyeİran sınırı, örülecek duvarla düzensiz göç faaliyetlerine de kapatılmış olacak. İran sınırında yükselecek duvarın 57.2 kilometrelik kısmı Iğdır'da, geriye kalan 86.8 kilometrelik bölümü ise Ağrı sınırına inşa edilecek.Hat boyunca duvarda iki ayrı tip modüler beton kullanılıyor. Iğdır sınırında Süreyya Çeşmesi olarak bilinen noktada Türkiye-İran sınırını belirleyen Karasu Nehri inşa edilen 44 kilometrelik güvenlik duvarında beton temelli fens teli kullanılacak. Nehir boyunca devam edecek beton duvarın yüksekliği 2 metre genişliği 2 metre 85 santim olacak. 8.5 ton ağırlığındaki her bir beton duvarın üstüne 1 metre uzunluğunda fens teli takılacak. Fens telinin üstünde de 60 santimetre uzunluğunda jiletli tel bulunacak. Nehrin dışında bulunan 100 kilometrelik sınır hattı boyunca 0ise 3 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde beton duvarlar kullanılacak. 11 ton ağırlığındaki her bir duvarın üstüne 60 santimetrelik jiletli tel takılacak.
15 KAPISI OLACAK
İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasındaki protokolle İran sınırına örülen güvenlik duvarına gözetleme kuleleri, kamera sistemleri, askeri ekiplerin devriye atması amacıyla 'güvenlik yolu' da entegre edilecek. Duvar boyunca kurşun geçirmez camlı 15 kapı olacak.
'DUVARDA AVRUPA'YA MESAJ VAR'
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, "Elektronik tedbirler ve fiziki engel sistemlerinin bir arada kullanılması sınır güvenliği konusunda kesin sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır. Uluslararası kamuoyu nezdinde de Türkiye'ye geçmişte yapılan hudut güvenliğini sağlayamadığı yönündeki haksız eleştirilerin önü kesilecek. AB'ye sembolik mesaj ise gayet açık: Türkiye'nin sınırları, aynı zamanda Avrupa'nın sınırlarıdır.