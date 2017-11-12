"CHP'yi dalgalandıran tartışma"

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

…Bunun ilk işaretlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyetin değerleriyle ilgili çıkışıyla verdi. Sihirli sözcük 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü..." Bu çıkışın değerini anlamadıkları, Cumhuriyet gazetesinin yazımı "seçim yatırımı" olarak yorumlamasından belli.

Nereden bakarsanız bakın sığ bir siyasi bakış bu. Hem kutuplaşmadan şikâyet et, hem de kutuplaşmayı bitirecek adıma karşı çık.

Olacak şey değil. İşin seçim boyutu da siyasetin doğası gereğidir. Siyaset toplumun desteğini almak için yapılmıyor mu? Atılan adım toplumu makulde buluşturuyorsa buna neden karşı çıkılır? Cumhurbaşkanlığı sisteminin belki de en anlamlı yanı bu, herkesi merkeze çekecek ve makulde buluşturacak.

CHP ve çevresi bu gerçeği görmediği ve eski alışkanlıklarından vazgeçmediği için şu sıralarda şaşkın durumdalar.

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