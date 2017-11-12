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"'yi dalgalandıran tartışma"

Giriş Tarihi: 12.11.2017 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 14:14
CHP'yi dalgalandıran tartışma

’ın Atatürk’ü ideolojik çevrelerin tekelinden kurtaran son açıklamaları yönetiminde şaşkınlığa yol açtı. Mahmut Övür bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye solunun ezberlerini bozan bu açıklamalarını “CHP’yi dalgalandıran tartışma” başlığı ile köşesine taşıdı

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

…Bunun ilk işaretlerini de Cumhuriyetin değerleriyle ilgili çıkışıyla verdi. Sihirli sözcük ''tü..." Bu çıkışın değerini anlamadıkları, Cumhuriyet gazetesinin yazımı "seçim yatırımı" olarak yorumlamasından belli.
Nereden bakarsanız bakın sığ bir siyasi bakış bu. Hem kutuplaşmadan şikâyet et, hem de kutuplaşmayı bitirecek adıma karşı çık.
Olacak şey değil. İşin seçim boyutu da siyasetin doğası gereğidir. Siyaset toplumun desteğini almak için yapılmıyor mu? Atılan adım toplumu makulde buluşturuyorsa buna neden karşı çıkılır? Cumhurbaşkanlığı sisteminin belki de en anlamlı yanı bu, herkesi merkeze çekecek ve makulde buluşturacak.
ve çevresi bu gerçeği görmediği ve eski alışkanlıklarından vazgeçmediği için şu sıralarda şaşkın durumdalar.

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