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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nun ailesini aradı

'nun ailesini aradı

Giriş Tarihi: 11.11.2017 23:35 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 01:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nun ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski milli halterci 'nun ailesini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde acil olarak beyin ameliyatına alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci 'nun ailesini telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde beynindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nu telefonla aradı. 'ın Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Naim Süleymanoğlu acil ameliyata alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nun ailesini aradı
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