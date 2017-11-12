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'nün sözde ‘entelektüel tiyatrocular imamı’ Ömer Pekin tutuklandı

Giriş Tarihi: 12.11.2017 08:42 Güncelleme Tarihi: 12.11.2017 08:42
FETÖ'nün sözde ‘entelektüel tiyatrocular imamı’ Ömer Pekin tutuklandı

'nün Gürcistan ve ‘entelektüel yapılanmaları’na yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Pennsylvania’da FETÖ elebaşısı ’e ile birlikte özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin’in de bulunduğu öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmasında, gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda, geçen hafta örgütün Gürcistan ve 'entelektüel yapılanmaları'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 ilde birçok adrese düzenlenen eşzamanlı baskınla 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Pennsylvania'da FETÖ elebaşısı 'e ile birlikte özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin'in de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da gözaltına alınan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde 'entelektüel tiyatrocular imamı' olduğu ileri sürüldü. FETÖ'nün 'entelektüel' ve Gürcistan yapılanmalarının deşifre edilmesi için bilgiler veren gizli tanığın, Ömer Pekin'in yazdığı oyunları öncelikle Pennsylvania'da elebaşı Gülen'e sunduğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Pekin ile 9 kişi tutuklanırken, şüphelilerden 4'ü elektronik kelepçe, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (Habertürk)

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FETÖ'nün sözde ‘entelektüel tiyatrocular imamı’ Ömer Pekin tutuklandı
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