Mardin'in Derik ilçesinde geçen yıl 10 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehit edilişinin birinci yıl dönümünde memleketi Sakarya
'da düzenlenen törenle anıldı. Arifiye Kaymakamlığı ile Arifiye Belediyesi tarafından Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen törene, şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve oğlu Asım Eren Safitürk'ün yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Törende şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ile bazı yakınlarının göz yaşlarına hakim olamadığı, 4 yaşındaki oğlu Asım Eren'in ise oyuncaklarıyla mezarlıkta oynadığı görüldü. Bu arada tören sırasında fenalaşan bir kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Törenin sonunda oğlu Asım Eren ile mezarın başına gelen Ayşegül Safitürk, dua etti. Asım Eren, babasının mezar taşındaki fotoğrafına bakarak "Sana layık bir evlat olacağım babacığım" dedi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk, "1 yıl geçti elhamdülillah. Her geçen gün ona yaklaşıyoruz inşallah" dedi.