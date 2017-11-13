AK Parti'nin Meclis Başkan adayı İsmail Kahraman kimdir?

7 Aralık 1940 senesinde dünya gelen İsmail Kahraman aslen Rizelidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan İsmail Kahraman Türk hukukçu ve siyasetçidir. Kahraman, 27. ve mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise giren Kahraman, 1995 ve 2002 yılları arasında da milletvekili olarak meclise yer almıştır.

TBMM Başkanlığı görevinden önce 1996–1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan hükümette Kültür Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Eski MTTB Başkanı İsmail Kahraman; Milli Türk Talebe Birliği'nin Genel Başkanlığı, Birlik Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti başkanlıkları, özel sektörde idare meclisi başkanlıkları, Çalışma Bakanlığı Müşavirliği, XX. ve XXI. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile REFAHYOL Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı yaptı.

Evli olan Kahraman dört çocuk babasıdır.