AP, FETÖ'cü hain Uğur Toksoy'un iade edilmemesi için kampanya başlattı!

Avrupa Parlamentosu'nun Alman Üyesi Rebecca Harms, Kosova'da geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ'cü öğretmen Uğur Toksoy'un Türkiye'ye iade edilmemesi için kampanya başlattı. Toksoy'un Türkiye'ye iade edilmesi halinde işkenceye maruz kalacağını söyleyen ve bu yönde propaganda yapan Harms, Avrupa Birliği Komşuluk Politikası Komiseri Johannes Hahn ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komiseri Federica Mogherini'yi çağrı yaptı. Harms iki komiserden bu davanın takipçisi olmasını istedi.Toksoy'un, teröristbaşı Fetullah Gülen'in Kosova'daki eğitim kurumları ve vakıflarıyla iş birliği içerisinde olduğu biliniyor.



(Kosova'nın Prizren şehrinde gözaltına alınan hakkında uluslararası yakalama kararı bulununan FETÖ'nün Prizren İmamı Uğur Toksoy, özel yetkili savcılık tarafından 5 bin Euro kefaletle serbest bırakılmıştı. Kosova'nın eğitim, siyaset, bürokrasi, medya ve ticaretine sızan FETÖ'nün, yetkili mercilere baskı yaparak kefalet ile imamını kurtarma operasyonu yürüttüğü ve alınan kararları etkilediği ortaya çıkmıştı)

PRİZREN İMAMI ÇIKTI

Toksoy'un FETÖ'nün 'Prizren İmamı' olduğu öğrenildi. Toksoy'un Kimse Yok Mu Derneği organizasyonlarına sık sık katıldığı da tespit edildi. Prizren'deki FETÖ ablalarının imamı olan Canan Toksoy da kermes adı altında örgütün propaganda faaliyetlerini organize ediyor.

İŞKENCE PROPAGANDASINA BAŞLADILAR

Toksoy'un tutuklanmasının ardından arkadaşları karalama kampanyası başlattılar. Birçok yayın kuruluşuna demeç veren FETÖ'cüler, Toksoy'un Türkiye'ye gönderilmesi halinde ağır işkenceler göreceğini propagandasını yaptılar. Medya kanalları aracılığıyla Avrupa'daki insan hakları örgütlerinin de Toksoy hakkında hemen harekete geçmesi gerektiği yönünde tahrikte bulundu. (Akşam)

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