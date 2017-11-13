Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul ile ilgili flaş tespit!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 40 sanığın yargılandığı davada, Bank Asya'ya para yatırdıkları iddia edilen 29 kişinin dosyası ayrılırken, 11 sanığın "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu ile 15 tutuksuz sanık katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

BTK'NIN GÖNDERDİĞİ RAPOR OKUNDU

Duruşmada, sanıkların Bank Asya'daki finansal hareketlerine ilişkin bilirkişi raporu ile FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen bazı sanıklarla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen rapor okundu.

Finansal hareketlerle ilgili raporda, sanıkların çoğunda şüpheli transfer hareketleri olmadığı, bazı sanıkların Bank Asya ile ilgili iddialar gündeme gelmesinden sonra hesaplarındaki paraları başka bankalara aktardıkları belirtilerek, sanık Fatih Gürsul'un herhangi bir banka işlemi bulunamadığı kaydedildi.

28 BİN 66 KAYIT TESPİT EDİLDİ

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklarla ilgili BTK'nın raporunda ise sanıkların telefon internet hatlarından programı kaç kez kullandıklarının tespit edildiği dile getirildi.

Rapora göre, sanıklardan Fatih Gürsul adına kayıtlı hatta 28 bin 66 kayıt tespit edilirken, sanıklardan Adem Sezgin Uzun'un 6 bin 429, Akif Emre Kutlu'nun (2 hat) 15 bin 488, Bahtiyar Toz'un 5 bin 115, Elif Yaprak Saraç'ın bin 76, Fatih Mehmet Keleşoğlu'nun (2 hat) 553, Hakan Doğan'ın 2 bin 685, Kasım Karagöz'ün (2 hat) 313, Mehmet Akif Aktürk'ün 24 bin 747, Muhammet Akif Altun'un 2 bin 859, Mustafa İsmail'in 5 bin 122, Sait Şahin'in 149 bin 660, Serkan Arıkan'ın (2 hat) 131 bin 252, Seyfullah Yaşar'ın 39 bin, Tayfun Kurt'un 6 bin 629, Turgay Atasoy'un (2 hat) 426 ve Uğur Tuncel'in de 882 kez kaydına rastlandığı bildirildi.

Sanıklara mahkemeye gelen raporlarla ilgili beyanları ve talepleri soruldu.

GÜRSUL'DAN KOMİK SAVUNMA: YOĞUN İNTERNET KULLANMAMDAN KAYNAKLANIYOR

Söz alan sanıklardan Fatih Gürsul, daha önce verdiği savunmasını tekrar ederek, "Kesinlikle ByLock kullanmadım.' demiştim daha önce. Yoğun internet kullanmamdan kaynaklanıyor olabileceğini de söylemiştim. Gelen rapor da beni destekliyor zaten. 342 gündür tutukluyum. Diğer sanıklardan daha fazla zamandır yatıyorum. Hastayım ve hapishanede tedavi süreci yavaş işliyor. Uyku apnesi olduğuma dair raporum var. Ameliyat olmam gerekecek. Sağlık durumum göz önüne alınarak tahliye edilmeyi talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş, "ByLock" kullandığı iddia edilen bir kısım sanıkların tutuklu oldukları ve sanıkların çoğunluğuna ilişkin dijital inceleme sonuçlarının henüz dosyaya gelmediğini belirterek, tutuklu sanıklar açısından daha fazla mağduriyete neden olunmaması için firari 4 sanığın da aralarında bulunduğu 29 kişi yönünden ayırma kararı verilmesini talep etti.

MAHKEMENİN AYIRMA KARARI

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, farklı isnatlara dayanması, yargılamanın geldiği aşama, toplanan deliller, bir kısım sanıkların tutuklu olması ve davaların birlikte görülmesinin tutuklu sanıklar hakkında karar verilmesini gerektirecek mağduriyete yol açacağı gerekçesiyle 4'ü firari 29 sanık hakkındaki dosyanın bu davadan ayrılmasına karar verdi.

Bu sanıklara ilişkin yargılamanın başka bir dosya üzerinden devam edilmesine hükmeden mahkeme, "ByLock" kullandıkları iddia edilen Fatih Gürsul, Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail, Uğur Tuncel, Turgay Atasoy ve Akif Emre Kutlu'nun yargılamasının ise bu dosya üzerinden sürdürülmesini karara bağladı.

MÜTALAA

Mahkeme başkanı daha sonra Cumhuriyet Savcısı Aydın Boztaş'a mütalaasını sordu.

Savcı Boztaş'ın hazırladığı mütalaada, İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen ya da memur sıfatıyla kamu görevi ifa eden sanıklar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir kısmının Bank Asya hesaplarında artış olduğunun, bir kısmının da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespiti üzerine dava açıldığı hatırlatıldı.

Mütalaada, yargılama sonucunda sanıklardan Fatih Gürsul, Adem Sezgin Uzun, Akif Emre Kutlu, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammed Akif Altun, Mustafa İsmail, Turgay Atasoy ve Uğur Tuncel'in 2014'te "ByLock"la yoğun şekilde iletişim kurduklarının tespit edildiği kaydedildi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

"ByLock"u cep telefonlarına yükleyip pek çok kez sisteme dahil oldukları anlaşılan bu sanıkların organik bağ kurdukları FETÖ'nün üyesi olduklarının anlaşıldığı belirtilen mütalaada, 11 sanığın "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Turgay Atasoy'un önce "ByLock"la ilgili bilgiler verdiği ancak yargılama sırasında beyanından geri döndüğü ve sanık Akif Emre Kutlu'nun verdiği "ByLock"la ilgili bilginin ise firari bir sanıkla ilgili olduğu gerekçesiyle etkin pişmanlık için yeterli sayılamayacağına dikkat çekilen mütalaada, bu iki sanığın hükümle birlikte tutuklanması, tutuklu sanıkların bu hallerinin ise devamına hükmedilmesi istendi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanıklar, esas hakkında savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.