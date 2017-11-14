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Bana bir şey içirdiler

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017
Bana bir şey içirdiler

’nda dün savunması alınan ’ın darbeci yaveri Türkkan, savcılık ifadesindeki tüm itiraflarını unutarak ağız değiştirdi. Türkkan bilincinin yerinde olmadığını iddia etti

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı 'ın derdest edilmesini organize eden eski yaveri kendisini komik ifadelerle savundu. Darbeci yarbay Levent Türkkan, daha önce savcılıkta "samimi beyanlarım" diyerek anlattığı gerçekleri, duruşmada "bana birşeyler içirildiğini düşünüyorum" diyerek inkar etti.. Türkkan, görüntülü olarak alınan ifadesini bile kabul etmedi. 'nın Ankara'daki dünkü duruşmasında, Türkkan "Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum. İnsanın bilinci yerinde değilse o kişiye her şey söylettirilir, her şey imzalattırılır." dedi. Gözaltına alındıktan sonra savcılık, tutuklandığı aşamada da sulh ceza hakimliğinde "terör örgütü ile tanışmasını, örgüt içindeki abilerini, askeri okula sınav sorularının kendisine verilerek girdiğini, emir subayı olduktan sonra Genelkurmay Başkanı'nı 'böcek' ile nasıl dinlediklerini" tek tek anlatan Türkkan'ın o dönemdeki en önemli itirafı, kalkışmayı FETÖ'nün yaptığı beyanı olmuştu.

GÖRÜNTÜYÜ BİLE REDDETTİ
Önceki savunmalarında örgüt içindeki kod adının "Ahmet" olduğunu da söyleyen Türkkan dün "Ben o gece sadece Genelkurmay Başkanımızın eşi hanımefendiyi aradım, başka da bir faaliyetim olmadı" diye yalana başvurdu. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik savunma sırasında darbeci yarbaya önceki el yazısı ve görüntülü ifadelerini de gösterdi. Türkkan bu delilleri kabul etmediğini söyledi.
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