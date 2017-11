Bana bir şey içirdiler

BUGÜN NELER OLDU

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 'ın derdest edilmesini organize eden eski yaveri Levent Türkkan kendisini komik ifadelerle savundu. Darbeci yarbay Levent Türkkan, daha önce savcılıkta "samimi beyanlarım" diyerek anlattığı gerçekleri, duruşmada "bana birşeyler içirildiğini düşünüyorum" diyerek inkar etti.. Türkkan, görüntülü olarak alınan ifadesini bile kabul etmedi. Genelkurmay Çatı Davası 'nın Ankara'daki dünkü duruşmasında, Türkkan "Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum. İnsanın bilinci yerinde değilse o kişiye her şey söylettirilir, her şey imzalattırılır." dedi. Gözaltına alındıktan sonra savcılık, tutuklandığı aşamada da sulh ceza hakimliğinde "terör örgütü ile tanışmasını, örgüt içindeki abilerini, askeri okula sınav sorularının kendisine verilerek girdiğini, emir subayı olduktan sonra Genelkurmay Başkanı'nı 'böcek' ile nasıl dinlediklerini" tek tek anlatan Türkkan'ın o dönemdeki en önemli itirafı, kalkışmayı FETÖ'nün yaptığı beyanı olmuştu.Önceki savunmalarında örgüt içindeki kod adının "Ahmet" olduğunu da söyleyen Türkkan dün "Ben o gece sadece Genelkurmay Başkanımızın eşi hanımefendiyi aradım, başka da bir faaliyetim olmadı" diye yalana başvurdu. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik savunma sırasında darbeci yarbaya önceki el yazısı ve görüntülü ifadelerini de gösterdi. Türkkan bu delilleri kabul etmediğini söyledi.