Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Deprem bölgesine ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz olmuştur. Gereken her türlü desteği sağlamak üzere deprem bölgesine ekiplerimiz ulaşmıştır. Kış mevsiminin yaklaşması da dikkate alanırak 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı depremzedelere dağıtılmıştır. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak ve İran halkının acılarını paylaşıyoruz. Ayrıca dün Antalya'da yoğun bir yağış ve fırtına meydana geldi. Ekiplerimiz hemen müdahale etti. Antalya halkına geçmiş olsun diyoruz. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması.

ABD'DE BEKLENTİLERİMİZİ AÇIK AÇIK SÖYLEDİK

ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığımız görüşmede FETÖ ve PYD ile ilgili beklentilerimizi açık açık söyledik. FETÖ elebaşının tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini talep ettik. PKK'nın Suriye şubesi gibi çalışan YPG terer örgütü DEAŞ ile mücadelede elde ettiği silahları amcaları olan PKK'ya verdiğini söyledik. PKK ile etkin mücadale için anlık istihbarat değişimi ve örgütün finansal kaynaklarının dondurulması beklentimizi ilettik. ABD ile ilişkilerimizi germek gibi bir niyetimiz yok. ABD ile vize krizinin ardında normale dönmesini ümit ediyoruz.

Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Kuzey Irak'ta yapılan gayrimeşru referandum gibi konuları da değerlendirme fırsatı bulduk. Haklarında adli süreç devam eden ABD'de tutuklu bulunan vatandaşlarımızın durumunu da gündeme getirdik. Müttefikimiz olarak gördüğümüz Amerika ile olumlu gündem üzerinden yol almayı arzu ediyoruz. İlişkilerin normal seviyeye dönmesi beklentimizdir. Buradan Musevi toplum temsilcileri, finans kuruluşları, iş adamları ile yatırımcılar ve ekonomi çevreleri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. PKK'nın Suriye şubesi gibi çalışan YPG terer örgütü DEAŞ ile mücadelede elde ettiği silahları amcaları olan PKK'ya verdiğini söyledik. PKK ile etkin mücadale için anlık istihbarat değişimi ve örgütün finansal kaynaklarının dondurulması beklentimizi ilettik.

"ATATÜRKÇÜLÜK HİÇBİR SİYASİ KURUM YA DA KURULUŞUN TEKELİNDE DEĞİLDİR"

ABD ziyaretimiz sırasında 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma toplantısı gerçekleştirdik. Burada şaşkınlıkla takip ettik ki, birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor. Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de. Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz.

Büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir.

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