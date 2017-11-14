Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt'te anlamlı karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan sonra ziyaretlerinin ikinci durağı olan Kuveyt'e ulaştı.



Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet adresinde yer alan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar resmi ziyaretlerinin ikinci durağı olan Kuveyt'e ulaştı. Erdoğan Kuveyt Uluslararası Havalimanında, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkiler tarafından karşılandı.

KUVEYT KULELERİ'NE TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'e yaptığı ziyaret nedeniyle ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

Başkent Kuveyt'in deniz sahilinde yer alan Arap Körfezi Meydanı'ndaki kuleler, Türk bayrağının yansıtılması dolayısıyla kırmızı beyaz renklere büründü.

Kuveyt Türk Toplumu Başkanı Nesim Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gece mübarek bir ziyarete şahitlik ediyoruz. Kuveyt semaları da bu vesileyle fevkalade ihtişamlı bir geceye sahne oluyor. Kuveyt Kuleleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlanmış, görkemli bir manzara oluşturmuş." dedi.

Ömeroğlu, Kuveyt halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye yaptığı bu ziyarete büyük önem verdiğini vurguladı.

Bölge fevkalade bir dönemden geçtiğini dile getiren Ömeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu ziyaret Kuveytliler için büyük bir önemi haiz. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el-Sabah da parlamento açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin başta Katar krizi olmak üzere yaşanan sorunlar nedeniyle şu anda çok kritik bir dönemden geçtiğini, Katar ve Körfez gerçeği ile alakalı olarak başta Kuveytliler olmak üzere Müslümanların, bölge halkının destek beklediğini ifade etmişti. Kuveyt Emiri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sorunun nihai çözümü konusunda ciddi adımlar atacağını söylemişti. Kuveyt liderliğiyle, devlet erkanıyla, halkıyla umutlarını önce Allah'a, sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı bilgece çözümlerine ve inşallah ortaya koyacakları duruşa bağlamış durumdalar."

Özel uçak "TUR" ile Kuveyt'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçecek.



Açıklamada Erdoğan'a resmi ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın eşlik ettiği bilgisi yer aldı.