Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BİR ARAYA GELDİ

Gerek yüz yüze görüşmeler gerekse telefon diplomasisinin yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, bu anlayıştan hareketle Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısının hazırlıklarına şimdiden başladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğa paralel olarak ekonomik ilişkilerin de yükseliş seyrine girdiğini vurguladı.

Erdoğan: Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ekonomik ilişkilerimiz de yükseliş seyrine girdi

Mart ayındaki ziyareti sırasında bazı tarım ürünlerinin Rusya'ya girişine izin verilmesi, vatandaşların çalışma izni sorunların hallolması gibi konularda Putin'in verdiği müjdelerden memnuniyet duyduklarını aktaran Erdoğan, aradan geçen sürede ikili ekonomik işbirliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması için yoğun temaslara devam edildiğinin altını çizdi.

"İŞ ADAMLARIMIZIN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karma Ekonomik Komisyon toplantısı geçen ay Kazan'da düzenlendi. Burada domates, nar, patlıcan gibi ürünlerin Rus pazarına girişinin kolaylaştırılmasına yönelik alınan kararları memnuniyetle karşıladık ama istiyoruz ki son kısıtlamaları da kaldıralım.

İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk üç çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışla 15 milyar doları aştı. Tabii evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefimize ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi bu noktada önem arz ediyor."

Putin: İkili ilişkilerimiz ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konuları ele aldık

"SİYASİ ÇÖZÜME ODAKLANABİLECEĞİMİZ HUSUSUNDA MUTABIKIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Suriye ihtilafına ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatını bulduk. Buna bağlı olarak Astana görüşmeleri ve gerginliği azaltma muhtırası sahada şiddetin azaltılmasına önemli katkılar veriyor. Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğu hususunda mutabıkız.

Bu arada Sayın Putin ile Sayın Trump arasındaki Vietnam'da yapılan ortak açıklamayı önemsiyoruz. Netice olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok ileri bir seviyeye geldiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Elbette bu seviyeyi yeterli bulmuyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın her alanda daha yakın ve güçlü işbirliği içinde olması noktasında iki taraf da hemfikir. Özellikle de savunma sanayine yönelik müşterek atacağımız adımları çok önemsiyorum."

"SURİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGESEL KONULARI ELE ALDIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Sayın Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde Tahran'da gerçekleştirdiğim görüşmeler hakkında bilgi verdim. Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında çalışmalar başarıyla devam ediyor." dedi.

Suriye'de yaşanan şiddet olaylarının önemli oranda azaldığına değinen Putin, "Birleşmiş Milletler himayesinde Suriye'de taraflar arasında diyalog kurulması için gerekli koşullar oluşuyor. Suriye'de siyasi çözüme verilen desteğin arttırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile hemfikiriz." ifadesini kullandı.