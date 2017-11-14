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ablalarından 'da 24 saat dua

Giriş Tarihi: 14.11.2017 10:06
FETÖ ablalarından 14 Temmuz'da 24 saat dua

ablalarına düzenlenen operasyonda yakalanan Z.B. itirafçı oldu: ’da abla A.A. bize mesaj atarak “24 saat uyumadan dua edelim” dedi. Kötü niyeti 16 Temmuz’da anladım.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 ByLock kullanıcısı gözaltına alındı.

Akşam'ın haberine göre; Gözaltına alınanlar arasında yer alan Z.B isimli öğretmen kendilerinden sorumlu olanın 'abla' A.A olduğunu söyledi.

"24 SAAT UYUMADAN DUA EDELİM"

Z.B polise verdiği ifadede "2016 günü akşam il dışında olduğum sırada adının A.A olduğunu bildiğim isimli şahıs bana üzerinden özel mesaj attı ve '24 saat uyumadan dua edelim' dedi. Mesajı bir anlam veremedim. Ancak ertesi gün darbe olunca bana gelen mesajın iyi niyetli mesaj olmadığını anladım. Darbe kalkışmasının başarılı olması için gönderilen bir mesaj olduğunu anladım." dedi.

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FETÖ ablalarından 14 Temmuz'da 24 saat dua
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