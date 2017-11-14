FETÖ’cü hain Adil Öksüz'ün kayınpederi ve baldızı hakim karşısına çıktı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in de aralarında bulunduğu 3 sanık hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cevat Yıldırım, Emine Şennur Şen ve Murat Albayrak ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Tutuklu sanık Yıldırım, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Adil Öksüz'ü sakladığının iddia edildiğini belirten Yıldırım, şunları anlattı:

"BEN UYUYORDUM SESLERDEN UYANDIM"

18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.00 gibi evime geldi, ben uyuyordum, seslerden uyandım. Ne olduğunu sorduğumda yol aramasında gözaltına alındığını, sonra da serbest bırakıldığını söyledi, 'geçmiş olsun' dedim. Sabah namazını kıldıktan sonra yattık. Sabah kalktığımda evdeki herkes uyuyordu, işe gittim. Adil Öksüz'ün arandığından haberim yoktu. Ertesi gün 12.00 gibi evime geldiğimde arandığını duydum. Kendisinin bu yapının içerisinde olduğunu bilmiyordum. Adil Öksüz evime gelip gidene kadar 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını bilmiyordum. Bu darbe asıl benim aileme yapıldı, 70 yaşındayım, uzun süredir cezaevindeyim, sağlık sorunlarım var.

"ADİL ÖKSÜZ DİYE BİR DAMADIM YOK"

Yıldırım, Adil Öksüz'e teslim olması çağrısında bulunarak, "Adil Öksüz diye bir damadım yok. Gelsin, teslim olsun, suçsuzluğu belli olsun biz de rahat edelim. Suçsuzum, Adil Öksüz'ün kayınpederi olmaktan başka bir suçum yok. Suçu yapan başkası, cezasını ben çekiyorum. Kaçacak durumum yok, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

"ADİL ÖKSÜZ EVE GELMİŞ FAKAT KENDİSİNİ GÖRMEDİM"

Tutuklu sanık Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen de savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimini, çocuğunun doğum gününü kutladıkları sırada öğrendiklerini ve evlerine gittiklerini söyledi.

"BİZ UYURKEN ADİL ÖKSÜZ EVE GELMİŞ FAKAT KENDİSİNİ GÖRMEDİM"

18 Temmuz gecesi babası Cevat Yıldırım'ın Akyazı'daki evine geldiklerini dile getiren Şen, "Biz uyurken Adil Öksüz eve gelmiş fakat kendisini görmedim, konuşmadım, sabah kalktığımda kendisi gitmişti. Annemden öğrendiğim kadarıyla Ankara'da gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını söylemiş. Kendisini sakladığım şeklindeki iddiayı kabul etmiyorum. Kesinlikle ByLock ne yükledim ne de kullandım. Telefonuma nasıl yüklendi, nasıl oldu bilmiyorum. Mesaj içerikleri vesaire varsa ortaya çıkmasını istiyorum çünkü benim kullanmadığım ortaya çıkacaktır. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." şeklinde konuştu.

SAVCI TUTUKLU SANIKLARIN BU HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, "ByLock" trafik bilgisi ve haberleşme içeriğinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, Cevat Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın yanında çalışan Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Cevat Yıldırım'ın örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilen iddianamede, "Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametine aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.

Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlatılıyor.

İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtiliyor.