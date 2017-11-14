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Son dakika: 'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırının zanlıları yakalandı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.11.2017 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2017 11:44
Son dakika: Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırının zanlıları yakalandı

Son dakika haberi... /KCK terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, yeni bir saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen şüphelilerle birlikte 4 adet otomatik tüfek ve bomba düzeneği ele geçirildi.

'de 17 Ekim tarihinde meydana gelen ve 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan polis servis aracına yönelik bombalı saldırının failleri yakalandı. Gözaltına alınan /KCK üyesi 21 kişiden 16'sı tutuklanırken, bombalı bisikleti olay yerine getirerek patlatan teröristin ise arandığı bildirildi.

POLİS SERVİS ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim 2017 tarihinde saat 17.10 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait personel servis aracına yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı saldırı olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın ardından tespit edilen bir şüpheli erkek şahsın binmiş olduğu halk otobüsünün ve çevrede bulunan işyerlerine ait kamera kayıtları ile şüpheli şahısların tanık beyanlarının değerlendirilmesi neticesinde, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte ikisi Kaleşnikof marka 4 adet uzun namlulu otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bomba düzeneği ele geçirildi.

EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST ARANIYOR

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Eylemi gerçekleştiren 1 teröristin ise arandığı bildirildi.

EYLEMİN PLANLAYICISI DİŞ DOKTORU

Öte yandan, tutuklananlar arasında bulunan ve bombalı eylemin planlayıcısı olduğu ileri sürülen H.T.'nin, Devlet Hastanesi'nde diş doktoru olarak görev yaptığı, zanlının aynı zamanda geçtiğimiz mayıs ayında Lice kırsalında yakalanan H.T.'nin yeğeni olduğu belirtildi. Yine tutuklananlar arasında bulunan zanlılardan ikisini ise 'da öğretmen olarak görev yapan karı-koca olduğu ifade edildi.

Silah ve patlayıcı düzenekleriyle birlikte yakalanan zanlıların, aynı zamanda yeni bir sansasyonel eylem hazırlığında oldukları da vurgulandı.
17 Ekim tarihinde Güvenevler Mahallesi Dikenli Yol Kavşağında meydana gelen olayda, polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan elektrikli bisiklet içerisinde patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 17 kişi yaralanmıştı.

Mersin'deki polis servis aracına bombalı saldırı ile ilgili son dakika!

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Son dakika: Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırının zanlıları yakalandı
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